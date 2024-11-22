"Мы - игрушки в мусорном пакете": дети предателя Джигана страдают от одиночества

Одесский зависимый рэппер Джиган и его российская жена, путинистка Самойлова, не справляются со своими детьми.

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Джиган и Самойлова не справляются с количеством детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Коротко:

Дети Джигана и Самойловой считают себя игрушками

"Мать года" Самойлова красиво отворачивается от них

Российский рэпер Джиган, который родом из Одессы, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, и его жена Оксана Самойлова "теряют" своих четверых детей.

По крайней мере об этом свидетельствует то, что говорят им сами дети. Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, во время одного из обедов, разговор зашел о планах звездной семьи.

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В частности, четверо детей пары стали предлагать свои идеи, перетягивая внимание на себя. Но "мать года" Оксана никого не слушала, погрузившись в свои мысли. Тогда девочки обратились непосредственно к ней: "Мама, больше не заводи ребенка. Ты нас вообще тогда любить не будешь, забудешь, мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться".

Жена Джигана и ее "тотальное материнское принятие" / Фото Стархит

Уже за кадром звездная мать призналась, что у детей есть большой страх: если появится еще один малыш, то про них забудут. К слову, Самойлова одно время снимала то, как поздравляет с днем рождения одного из отпрысков и всячески веселилась от того, как в это же самое время страдали от зависти другие ее дети. Для них каждое другое празднование дня рождения брата или сестры становилось настоящей трагедией.

"У меня не хватает сил проводить с ними время качественно. Всегда идет бойня за внимание — бесконечная. Да, четверо детей — это много, когда ты работаешь, много задач решаешь… Ты просто не можешь дать им 100% того внимания, которое требуется", — объяснила жена зависимого предателя Украины.

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Как ранее сообщал Главред, подкаблучник Джиган, сидя в Дубае, проголосовал за террориста Путина. В сети появилось фото, как бывший украинец позирует со своей "силиконовой" женой Самойловой с бюллетенями в руках.

А также Джигана в Сети называют подкаблучником своей российской жены. В частности, на видео попала реакция рэпера на жесткий пранк супруги, выдвинувшей претензии, почему он не подарил ей цветы.

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Кто такой Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

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