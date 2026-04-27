"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенца

Ведущая рассказала о своей долгожданной беременности.

https://stars.glavred.info/my-etogo-ne-ozhidali-vitvickaya-zagovorila-o-pole-ozhidaemogo-pervenca-10759994.html Ссылка скопирована

Соломия Витвицкая беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

Что Соломия Витвицкая рассказала о беременности

Кого ждет ведущая

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая недавно сообщила о беременности, рассказала о своем состоянии и поле будущего ребенка. В эфире "Сніданку з 1+1" знаменитость поделилась, что совсем не ожидала таких новостей.

По словам Витвицкой, сначала она связала свое плохое самочувствие с недавней операцией на носу. Но когда начался токсикоз, все же сделала тест и узнала о своем положении.

видео дня

Соломия Витвицкая - жених / скрин из видео

"Мы этого не ожидали. Я узнала, что я беременна, когда была уже как два месяца при надежде. На работе начался токсикоз, дома я провела тест и поняла, что это не случайность или какое-то пищевое отравление. Также у меня была операция в декабре, септопластика, я выравнивала носовую перегородку, и я думала, что, возможно, мое плохое самочувствие связано с периодом реабилитации", — высказалась ведущая.

Соломия также сообщила, что они с любимым совсем скоро узнают пол будущего малыша. Звезда не планирует скрывать его до родов и уже думает об имени для сына или дочки.

Соломия Витвицкая - пол ребенка / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Как будет – так будет. Основные самые правдивые УЗИ еще впереди, возможно, на этой неделе расскажу. Но с девочкой с именем мы уже определились, но если будет мальчик, будет значительно сложнее. Хотим очень красивое украинское имя", — поделилась Витвицкая.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу продолжает радовать аудиторию трогательными кадрами со своим новорожденным сыном. Певица, которая недавно впервые стала мамой, решила подогреть интерес публики и опубликовала пост с намеком на имя первенца.

Также продюсер Игорь Кондратюк скептически оценил шансы LELEKA на Евровидении-2026. Продюсер уверен, что песня "Ridnym" не обладает потенциалом хита. Также он высказался о победе Украины на Евровидении в 2022 году и заявил, у кого были также был шанс триумфа на конкурсе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред