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Мужские костюм и имя: 15-летня дочь Бена Аффлека представила свою новую личность

Анна Подгорная
11 апреля 2024, 04:05
Серафина Роуз Элизабет Аффлек "вышла из шкафа" во время похорон своего дедушки.
Бен Аффлек
Средний ребенок Бена Аффлека - Серафина Аффлек взяла мужское имя / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудский актер Бен Аффлек - отец троих детей. Вайолет Энн Аффлек (род. 01.12.2005), Серафина Роуз Элизабет Аффлек (род. 06.01.2009) и Сэмюэль Гарнер Аффлек (род. 27.02.2012) родились в браке артиста с актрисой Дженнифер Гарнер. Они были вместе 10 лет, и до сих пор делят опеку над их несовершеннолетними детьми.

Недавно средний ребенок Аффлека, 15-летняя дочь Серафина, приняла для себя важное решение. Она сменила имя, о чем официально заявила на семейном собрании, сообщает Daily Mail.

Семья по линии ее матери собралась на поминальной службе по отцу Дженнифер Гарнер - мужчина недавно умер в возрасте 85 лет. Серафина решила почтить память дедушки фрагментом из Книги притч Соломоновых.

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Она вышла на публику с короткой стрижкой-ежиком и в мужском костюме. "Здравствуйте, меня зовут Финн Аффлек", - заявил подросток. Родители Финна-Серафины пока не делали заявлении о небинарности или трансгендерности своего среднего ребенка.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Голливуд - последние новости:

Ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми. Судебные разбирательства между артистами продолжаются с 2016 года.

Также папарацци поймали Сандру Баллок - актриса вышла на редкую прогулку. Она практически не появляется в публичных местах после смерти возлюбленного летом 2023 года.

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