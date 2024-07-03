Мужчина прятался от камер: Кристину Орбакайте разоблачили

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение на счет террористического вторжения РФ в Украину, выступила в четырех городах Израиля.
Как сообщают росСМИ, поклонники обратили внимание на то, что Орбакайте была без мужа, но с загадочным мужчиной, который избегал камер.
Как выяснилось, Кристина боится выступать в Израиле и наняла для сопровождения телохранителя. Когда певица останавливалась, он присаживался, чтобы остаться незамеченным.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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