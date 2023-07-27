Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

На сей раз ASAP Rocky потрудился дать поклонникам контекст, в котором он хвастается на весь мир в чем-то, напоминающем российскую военную символику.

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ASAP Rocky показал украшение с Z-танками в бриллиантах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asaprocky

Американский репер ASAP Rocky попал огромный скандал - из-за публичной демонстрации российской военной символики его захейтили поклонники, которые осуждают страну-агрессора. Фото с кулоном в виде буквы Z, составленной из бриллиантовых танков, очень быстро исчезло со страницы музыканта, но благосклонность фанатов вернуть не так-то просто.

Недавно на его странице в Instagram появился снимок нового аксессуара с той самой буквой, которая вызвала столько негативных эмоций. Впрочем, теперь стало понятно, что это - не демонстрация поддержки репером войны в Украине, а дань уважения его первенцу.

В мае 2022 года ASAP Rocky и певица Рианна впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали RZA Athelston Mayers (Ризза Ателастон Майерс) в честь лидера группы Wu-Tang Clan Роберта Фицджеральда Диггза.

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Таким образом буква Z из танков является лишь средней буквой имени сына ASAP Rocky, которое он нанес на аксессуары в рамках его сотрудничества с компанией Beats by Dre.

Остальные буквы имени малыша также выполнены в военной стилистике - R из золотых пуль, а А - из камуфляжной ткани. Имя сына репер нанес на американский флаг, обрамленный золотым жгутом.

ASAP Rocky показал украшение с Z-танками в бриллиантах / instagram.com/asaprocky

Ранее советский и российский актер латвийского происхождения Ивар Калныньш жестко "проехался" по РФ - артист отметил, что за время полномасштабной войны все русское вызывает у него неприязнь.

Также стало известно, что в РФ снимают сериал про правительницу Киевской Руси княгиню Ольгу по заказу одного из главных пропагандистских каналов страны-оккупанта.

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