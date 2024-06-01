Муж присел и плакал: Анастасию Заворотнюк похоронили

Петр Чернышев показался очень худым и изможденным.

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Петр Чернышев плакал у гроба Заворотнюк / Коллаж Главред, фото KP.ru

Сегодня, 1 июня в террористической России похоронили популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк. Как известно, она скончалась 30 мая из-за неоперабельной опухоли мозга.

С Заворотнюк пришли простится сотни поклонников, а также члены ее семьи. Несмотря на слухи о том, что ее муж фигурист Петр Чернышев не принимал участия в ее лечении и якобы даже изменял артистке во время ее болезни, он был на похоронах и был последним, кто простился с популярной артисткой и ведущей.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина. видео дня

В частности, пропагандистский телеграмм-канал опубликовал видео, как гроб с телом Заворотнюк опускают в могилу. По данным пропагандистского телеграмм канала Mash, Петр Чернышев присел рядом с гробом Заворотнюк и плакал.

Сын Заворотнюк Майкл с девушкой / Фото KP.ru

Анна Заворотнюк с мамой Анастасии / Фото KP.ru

Петр Чернышев последним попрощался с женой / Фото KP.ru

"Петр Чернышев на прощании с любимой женой Анастасией Заворотнюк еле держался. Сбрил бороду. Очень худой, буквально усох, и очень измученный. Фигурист, последние пять лет жизни посвятивший смертельно больной возлюбленной, не сдерживался. Петр тихо плакал. И люди, пришедшие проститься с Настей, увидев супруга, начинали плакать вместе с ним", - пишут пропагандисты.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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