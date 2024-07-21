Муж предательницы Тодоренко признался в отношениях с 17-летней

Российский певец и муж предательницы Регины Тодоренко Влад Топалов сознался в отношениях с девушкой, которой было всего 17 лет.
Как пишут пропагандистские СМИ, Топалов, который несколько лет принимал запрещенные вещества и страдал от наркотической зависимости, решил заняться молоденькой девушкой, чтобы якобы вытащить ее из зависимости.
По словам Топалова, она страдала от анорексии и медленно погибала. "Когда я впервые пришел к ней, мы разговаривали часа два. После этого ей стало лучше", - заявил Топалов.
Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, недавно на своей странице в Instagram Регина Тодоренко опубликовала снимок, на котором показала шпагат, сидя в кресле во время нанесения грима, и держит правой рукой закинутую за голову левую ногу.
А также Андрей Бедняков прокомментировал желание Тодоренко со временем вернуться в Одессу. Ведущий предположил, что Регина поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине.
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