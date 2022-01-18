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Муж Маши Ефросининой подрался ради нее с 12 огромными мужчинами

18 января 2022, 19:11
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Неприятная ситуация произошла с супружеской парой в Амстердаме.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина рассказала одну из самых страшных историй в ее жизни, из-за которой она не любит Амстердам.

Ведущая брала интервью у украинского профессионального боксера Александра Усика. В начале разговора Ефросинина провела небольшой блиц-опрос, который закончила ситуативным вопросом.

Чтобы правильно сформулировать его, ведущая поделилась историей из своей жизни, которую считает одной из самых страшных.

"Мы с Тимуром в новогоднюю ночь были в Амстердаме. Огромное количество людей на улице, полночь, все гуляют, все в любых состояниях, которые там возможны. И нам на встречу шла компания наверное человек 12 твоего роста (имеется в виду рост Александра Усика - 1.91 м - прим. редактора) парней афроамериканцев. И один из них взял и схватил меня за пятую точку. И мой Тимур, развернувшись, прям полез в драку с этими двенадцатью людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Потому что, конечно, Нового года с тех пор не было, я ненавижу Амстердам, и очень переживала, что они его просто убьют. Но полиция была рядом", - рассказала Ефросинина.

На вопрос "Если на улице при тебе пристают к твоей жене, твоя реакция" Усик ответил, что мог бы нанести удар одному из этих людей.

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