Дочь Оли Поляковой оригинально поздравила маму с днем рождения

Оля Полякова отмечает день рождения / instagram.com/polyakovamusic/

В понедельник, 17 января, известная украинская певица Оля Полякова празднует свой день рождения. По этому случаю ее поздравила старшая дочь Маша. В Instagram-stories звезда отреагировала на поздравления.

Девушка сделала маме музыкальный сюрприз. Она исполнила песню Happy Birthday под личный аккомпанемент гитары.

Маша сняла видео-поздравление в спальне на фоне шкафа. Дочь звездной матери трогательно пела, сидя на белоснежной кровати.

Отметим, Оле Поляковой исполнилось 38 лет. Родом она с Винницы.

Ранее Главред сообщал о том, что дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша опубликовала в Instagram новое фото, которым ошеломила фанатов. Маша предстала со своим бойфрендом и запечатлела на снимке страстный поцелуй с ним.

Юная музыкантка позировала в алом атласном платье, утопая в объятиях бойфренда. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и губы. Ее избранник был в белом костюме.

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