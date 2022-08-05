Муж Королевой попался на огромной лжи

Тарзан / Instagram

Стриптизер Сергей Глушко и муж путинистки Наташи Королевой, в последнее время не только трясет голыми частями тела, а и погрузился в рисование.

Причем, оказалось, что рисует Тарзан не плохо и фанаты даже в восторге от такого таланта Тарзана. Но, судя по всему, вскрылся неприятный для артиста нюанс в его новой творческой деятельности.

Как сообщает solenka.info, супруг певицы Наташи Королевой в действительности рисует не сам, а делает это за него нищий художник, которого он себе нанял. Сам же стриптизер реализует картины за огромные деньги. По информации источника, теперь предстоит установить имя того самого нищего художника.

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Напомним, артист-путинист и престарелый стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) продолжает облачать свою неграмотность и узколобость в крайне неталантливые стишата.

Закоренелый рашист бездумно транслирует во вселенную весь пропагандистский бред, которым пичкает РФ свой народ. К примеру недавно на своей странице в Instagram путинист в потертых стрингах брызгал желчью на тему организованного в Еленовке теракта оккупантов.