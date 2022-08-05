УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Муж Королевой попался на огромной лжи

5 августа 2022, 23:13

Все думали, что Тарзан может не только крутить филейными частями.

Тарзан
Тарзан / Instagram

Стриптизер Сергей Глушко и муж путинистки Наташи Королевой, в последнее время не только трясет голыми частями тела, а и погрузился в рисование.

Причем, оказалось, что рисует Тарзан не плохо и фанаты даже в восторге от такого таланта Тарзана. Но, судя по всему, вскрылся неприятный для артиста нюанс в его новой творческой деятельности.

Как сообщает solenka.info, супруг певицы Наташи Королевой в действительности рисует не сам, а делает это за него нищий художник, которого он себе нанял. Сам же стриптизер реализует картины за огромные деньги. По информации источника, теперь предстоит установить имя того самого нищего художника.

Читайте такжеТяжелое детство: психолог пояснила, почему Басков, Тарзан и Газманов поддержали войну в Украине

Напомним, артист-путинист и престарелый стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) продолжает облачать свою неграмотность и узколобость в крайне неталантливые стишата.

Закоренелый рашист бездумно транслирует во вселенную весь пропагандистский бред, которым пичкает РФ свой народ. К примеру недавно на своей странице в Instagram путинист в потертых стрингах брызгал желчью на тему организованного в Еленовке теракта оккупантов.

Сергей Глушко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:41

Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

23:34

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭСВидео

23:13

Муж Королевой попался на огромной лжи

23:12

Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефонуВидео

22:57

Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – ДаниловВидео

Реклама
22:21

"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой РазумаВидео

22:07

Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – ЖдановВидео

21:51

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - ЭнергоатомВидео

21:32

"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУВидео

21:18

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкцииВидео

20:54

Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – ГенштабВидео

20:43

Алла Пугачева в шортах засветила острые коленки в Юрмале

20:31

Готовятся к возможному вторжению Беларуси: на Волыни составили план эвакуации населенияВидео

19:59

Скандал с Amnesty International: из украинского офиса начали увольняться работники

19:59

У Путина передумали: Россия видит Эрдогана посредником в диалоге с Украиной – BloombergВидео

19:44

Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором: что известно о ее "заработке"Фото

19:18

13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненыхВидео

19:06

После постельного видео с Владимиром Дантесом Даша Кацурина рассказала о важном решении

19:03

Гороскоп на завтра 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

18:53

Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - ШмыгальВидео

Реклама
18:48

После рейдерского захвата Шевченко ФБУ юношеская сборная впервые едет на ЧЕ "за свой счет" - СМИ

18:44

Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал МарченкоВидео

18:30

Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецептВидео

18:19

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

18:16

Почему на Донбассе "кромешный ад"мнение

17:58

ВСУ готовы ударить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам войск РФ – ОК ЮгВидео

17:55

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

17:53

На юге Украины начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий - ГуменюкВидео

17:52

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

17:24

"Не я ли сегодня идеальный пример?": Ефросинина впервые отреагировала на хейт из-за языкового скандала

17:14

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

17:00

Поддержал оккупантов: лидер "Ленинграда" Шнуров приехал к боевикам "ЛНР" вместе с "поваром Путина"

16:59

Жирный Киркоров в огне: Елена Мозговая показала "новый герб" РФ

16:58

Россия попала в тупик на Донбассе и открывает второй фронт для битвы за юг Украины – экспертВидео

16:37

"Мы не стая собак": бойцы из полка Азов взяли в плен российского офицера и оккупантов из "ДНР"Видео

16:36

"Будет особенно тяжело": астролог предупредила об адском дне на фронтеВидео

16:30

ВСУ удивили офицеров из США хитрым способом использования HIMARS: эксперт назвал нюансы

16:01

Украину на выходных накроет жара: синоптик предупредила о "погодных сюрпризах"Видео

15:55

То ли коронавирус, то ли отравили: херсонского гауляйтера Сальдо ввели в кому - росСМИВидео

15:54

Отныне в эфире телеканала ТЕТ: тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым возвращаетсяВидео

Реклама
15:48

СБУ проводит обыски у Бродского, в деле фигурируют бизнесмен и его сын – СМИ

15:47

Цифры богатства и бедности в дате рождения: главные амулеты для финансовой удачи

15:39

Настя Каменских расплакалась в прямом эфире на ТВ после сюжета о войнеВидео

15:34

Цены на АЗС рухнули: стала известная новая стоимость автогаза, бензина и дизеляВидео

15:17

КамАЗ оккупантов с полным кузовом снарядов подорвался на мине, не проехав и несколько метровВидео

15:09

У оккупантов паника: на Херсонщине нанесли новые удары по складам и позициям РФВидео

15:05

Актриса Ташкевич, страдающая от тяжелой болезни, поделилась трагической новостью

14:44

Умирает каждый 4-й пациент: в больницах Мариуполя возросла смертность из-за недостатка лекарств и медиковВидео

14:37

Эрдоган едет к Путину обсуждать "прекращение огня" в Украине и "зерновой коридор"Видео

14:17

"Заморозить войну ‒ получить новую КНДР с миллионами заложников": Подоляк сделал жесткое заявлениеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять