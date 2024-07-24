Алсу и Ян Абрамов прожили в браке 18 лет.

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Алсу разводится с Яном Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярный российский адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы бизнесмена мужа певицы Алсу Яна Абрамова, и будет защищать его в суде рассказал, чего хочет муж певицы от развода.

Как пишут пропагандистские СМИ, Абрамов сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете - дети.

"Он сказал, что на первом месте для него — спокойная жизнь детей, и если не получится сохранить семью, то важно сохранить здоровье и благополучие детей. Это для него в приоритете", — сообщил информацию адвокат.

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Бывший муж Алсу уже сказал, что в его интересах сохранить семью любимы способами, но на певицу это не подействовало. В интервью на "Русском радио" она, рассказывая о непростой жизненной ситуации, отметила, что всегда долго терпит и не выносит сор из избы. В этом случае звезда пыталась совершить невозможное и сохранить семью, но была пройдена точка невозврата.

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Напомним, ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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