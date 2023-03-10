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"Можно я отвечу "по-французски"?: легенда советского кино жестко указал россиянам на их место

10 марта 2023, 19:47
Ивар Калныньш высказал все, что думает о нынешней России и о ее будущем.
Ивар Калныньш
Ивар Калныньш / скриншот YouTube

Известный латвийский актер Ивар Калныньш резко высказался о россиянах, заявил, что не хочет иметь с ними ничего общего.

Актер, который еще летом осудил военное вторжение России в Украину, убежден, что рф ожидает развал, пишет "Абзац".

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (зрители в рф. – Ред.) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили", - заявил актер.

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74-летний актер признался, что ему все равно, что будет с россиянами, а вот России он предсказівает судьбу СССР.

"Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне нас*ать на это. Есть другой мир, который интересует меня больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в XXI веке. Сегодняшний режим россии рухнет как карточный домик, как когда-то Советский Союз", - откровенно заявил Калныньш.

Напомним, ранее комик и шоумен Семен Слепаков, который покинул Россию вскоре после ее вторжения в Украину, посмеялся над зомбированными россиянами. Сейчас Слепаков выступает в Европе. Во время одного из концертов артист прошелся по российской пропаганде и россиянах, которые слепо верят в нее.

Также сообщалось, что известная советская актриса Лия Ахеджакова задумалась о выезде из России. Её цинично лишили всех ролей в спектаклях из-за того, что она не поддерживает кровавую политику Путина.

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Автор: Сергей Кущ
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