"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю Ахеджакову

Известную актрису выгнали из театра из-за того, что она смело осуждала кровавую путинскую политику и войну в Украине.

Россияне довели до слез Лию Ахеджакову / Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Известная советская актриса Лия Ахеджакова задумалась о выезде из России. Её цинично лишили всех ролей в спектаклях из-за того, что она не поддерживает кровавую политику Путина. Об этом сообщает росСМИ.

В самом же театре заявили, что 84-летнюю Ахеджакову "кинули" из-за якобы "писем недовольных зрителей".

"Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов (российский художник и режиссер - Главред) уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст", - сказала актриса.

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Ахеджакова акцентировала внимание на том, что ей даже не показали те письма и она планирует обращаться к правоохранителям.

Напомним, ранее актриса Лия Ахеджакова, которую оставили без ролей в "Современнике", ожидает новых подлостей от РФ за ее позицию относительно войны в Украине.

84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут", - заявила актриса.

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