"С ней пытаются расправится": российская певица сообщила об опасности для Ахеджаковой

Актриса попала в немилость российских властей и с ней еще будут разбираться.

Лия Ахеджакова / instagram.com/i_akhedzhakova

Оперная певица Мария Маскакова высказалась в отношении российской актрисы Лии Ахеджаковой, которая открыто выступила против захватнической войны России против Украины.

Мария Максакова присоединилась к тем, кто осуждает действия руководства "Современника". Оперная певица считает, что 84-летняя Лия Меджидовна не заслужила такого обращения.

"Святая Ахеджакова находится под ударом, с ней пытаются расправиться. Конечно, это вызывает тревогу, — призналась Мария в эфире "Лучшего радио Израиль". — Мне тревожно за нее. Не уверена, что кто-то выйдет и встанет на ее защиту. У меня вызывает тревогу, как сложится жизнь и Юрия Шевчука. Это грустно и досадно", - говорит Маскакова, которую цитирует Стархит.

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Напомним, ранее актриса Лия Ахеджакова, которую оставили без ролей в "Современнике", ожидает новых подлостей от РФ за ее позицию относительно войны в Украине.

84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут", - заявила актриса.

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