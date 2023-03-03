"Соловьев же врать не будет": Слепаков поглумился над россиянами

Семен Слепаков прошелся катком по одурманенных пропагандой россиянах.

Семен Слепаков, Владимир Соловьев / скриншот YouTube

Комик и шоумен Семен Слепаков, который покинул Россию вскоре после ее вторжения в Украину, посмеялся над зомбированными россиянами.

Сейчас Слепаков выступает в Европе. Во время одного из концертов артист прошелся по российской пропаганде и россиянах, которые слепо верят в нее.

"Мне казалось, что больше, чем в Москве на Патриках, их нет нигде. Но Соловьев же врать не будет. Так вот, впечатления по поводу "сатанинской гейропы": мне кажется, тут живут самые тихие и дисциплинированные наркоманы, геи и сатанисты в мире. Мои концерты начинались в 6 вечера. Видимо, потому что в 21 все сатанисты, геи и наркоманы уже должны спать, чтобы в 7 утра встать на работу. После концерта они быстро перепихиваются, ширяются, поджигают икону и ложатся", - пошутил Слепаков.

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Напомним, ранее Семен Слепаков ответил в своей привычной стихотворной манере хейтерам из-за обвинений в поддержке российского диктатора Владимира Путина. Стих на эту тему он опубликовал в своем Instagram.

Стих он подписал "Доброжелателям".

"Привет, я решил написать ответ, всем, кто три месяца испражняется мне в директ, всем, кто считает, что я – клеврет Путина и Кремля", - писал Слепаков.

До того актер "Квартала 95" Юрий Великий вместе с коллегой из "Женского Квартала" Анастасией Оруджовой порадовали украинцев новой пародией на русских оккупантов.

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