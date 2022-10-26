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Может быть роботом: фанатов напугал глаз Кети Пэрри

26 октября 2022, 09:47

У певицы Кэти Перри произошло "короткое замыкание" и глаз начал жить своей собственной жизнью.

Может быть роботом: фанатов напугал глаз Кети Пэрри
Скринщот видео YouTube

У Кэти Перри во время концерта случился "глюк" с глазом, и теперь фанаты обеспокоены тем, что поп-суперзвезда на самом деле может быть роботом.

Как сообщает Page Six, во время недавнего выступления в Лас-Вегасе "Play" Перри, казалось, не могла держать правый глаз открытым. Он закрывался у нее, как у куклы.

Она даже прижала палец к виску, как будто пытаясь удержать веко от опущения.

В конце концов, артистке удалось поднять веко — и она продолжала держать оба глаза широко открытыми в течение нескольких мгновений.

Затем она моргнула, прежде чем призвать зрителей концерта "пошуметь".

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Странное видео, которое стало вирусным в социальных сетях, вызвала реакцию у поклонников певицы, которая варьировалась от обеспокоенной до удивленной.

"Ее клон дал сбой. Это страшно", — написал один человек в комментарии TikTok, а другой добавил: "Кажется, ее робот часто глючит". "Она — робот, которого мы знали", — в шутку заявил другой.

Между тем, кто-то еще высказал мнение: "Странным был не глаз, а тот факт, что она вела себя так, как будто этого не произошло, и продолжила шоу…"

Многие другие нашли этот момент довольно забавным.

"Это куколка, которая у тебя была в детстве, с постоянно закрывающимся глазом, — пошутил один человек в TikTok, а другой подумал, что певица "просто потеряла связь с Wi-Fi".

Напомним, американская исполнительница на пяти выступлениях в Лас-Вегасе со сцены призвала зрителей пошуметь за Украину и послала Путина.

Кроме того, ранее перед тем, как представить новый сингл, артистка переоделась в мини-платье из ключей от пивных банок, пивные банки также заменили ей бюстгальтер.

Пэрри присела на сцену, начала разговаривать со зрителями, и заявила, что ее мучает жажда. Открыв одну из банок на груди, она приставила к ней кружку, в которую начало литься пиво.

Нацедив пенного напитка, певица подняла бокал, произнесла тост, и с удовольствием сделала несколько глотков.

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Кэти Перри
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