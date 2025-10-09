"Можем идти дальше": Елена Мозговая появилась с дочкой в новой стране

Вы узнаете:
- Елена Мозговая с дочкой выехали из Украины
- Где сейчас они находятся
Украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно выехала из Украины вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода, поделилась фотографиями из новой страны. В Instagram звезда рассказала, куда они отправились после Греции.
Мозговая опубликовала трогательное фото с дочкой на фоне моря, парусников и зеленых пейзажей. Соломия нежно склонилась на плечо мамы, демонстрируя их теплую близость. Елена же вернула свой фирменный образ с тюрбаном, который скрыл короткую прическу, и примерила летний бело-голубой лук.
"Турция прекрасна", - подписала фотографию продюсер.
В новую страну Мозговая с дочкой добрались по морю. Звезда активно делилась кадрами путешествия, рассказывала о своих впечатлениях и не скрывала ностальгии по украинскому Крыму.
"Сейчас красота и спокойствие, так что можем идти дальше. Идем на Мармарис. Реально эта часть Турции очень похожа на южный берег Крыма. Верю, что еще покажу Соле наш Крым и все его красоты", - рассказала Елена.
Кроме отдыха, продюсер также рассказала о творческих успехах дочери. Как оказалось, Соломия активно развивается как художница. Именно в Греции, где они находились ранее, состоялась первая персональная выставка работ девочки.
"В Афинах с триумфом открылась первая персональная выставка талантливой Соломии Аксерольд-Мозговой под поэтическим названием "Владычица Природы", при поддержке Посольства Украины и Заслуженных Художников Украины", - сообщила Елена Мозговая на своей странице.
Ранее Главред сообщал, что украинский продюсер Елена Мозговая недавно поделилась новостью, что покидает Украину вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода. Звездная мама уже добралась до места отдыха и рассекретила, какую страну они выбрали для своего путешествия.
Также Елена Мозговая решила сделать смелый эксперимент со своей внешностью. Она опубликовала свою фотографию с кардинально новой прической. Мозговая решила сделать очень короткую стрижку, которая прекрасно подчеркнула ее черты лица.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.)
