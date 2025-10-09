Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Можем идти дальше": Елена Мозговая появилась с дочкой в новой стране

Кристина Трохимчук
9 октября 2025, 14:24
53
Елена Мозговая вместе с ребенком от Дэвида Аксельрода покинула Украину.
Елена Мозгова
Елена Мозговая с дочкой выехала заграницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Елена Мозговая с дочкой выехали из Украины
  • Где сейчас они находятся

Украинский продюсер Елена Мозговая, которая недавно выехала из Украины вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода, поделилась фотографиями из новой страны. В Instagram звезда рассказала, куда они отправились после Греции.

Мозговая опубликовала трогательное фото с дочкой на фоне моря, парусников и зеленых пейзажей. Соломия нежно склонилась на плечо мамы, демонстрируя их теплую близость. Елена же вернула свой фирменный образ с тюрбаном, который скрыл короткую прическу, и примерила летний бело-голубой лук.

видео дня

"Турция прекрасна", - подписала фотографию продюсер.

Елена Мозгова
Елена Мозговая с дочкой в Турции / фото: instagram.com, Елена Мозговая

В новую страну Мозговая с дочкой добрались по морю. Звезда активно делилась кадрами путешествия, рассказывала о своих впечатлениях и не скрывала ностальгии по украинскому Крыму.

"Сейчас красота и спокойствие, так что можем идти дальше. Идем на Мармарис. Реально эта часть Турции очень похожа на южный берег Крыма. Верю, что еще покажу Соле наш Крым и все его красоты", - рассказала Елена.

Соломия Мозговая
Соломия Мозговая в Греции / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Кроме отдыха, продюсер также рассказала о творческих успехах дочери. Как оказалось, Соломия активно развивается как художница. Именно в Греции, где они находились ранее, состоялась первая персональная выставка работ девочки.

"В Афинах с триумфом открылась первая персональная выставка талантливой Соломии Аксерольд-Мозговой под поэтическим названием "Владычица Природы", при поддержке Посольства Украины и Заслуженных Художников Украины", - сообщила Елена Мозговая на своей странице.

Выставка Соломии Мозговой
Выставка Соломии Мозговой / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский продюсер Елена Мозговая недавно поделилась новостью, что покидает Украину вместе с дочкой от певца Дэвида Аксельрода. Звездная мама уже добралась до места отдыха и рассекретила, какую страну они выбрали для своего путешествия.

Также Елена Мозговая решила сделать смелый эксперимент со своей внешностью. Она опубликовала свою фотографию с кардинально новой прической. Мозговая решила сделать очень короткую стрижку, которая прекрасно подчеркнула ее черты лица.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Участвовала в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елена Мозговая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

15:31Война
Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - детали

Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - детали

13:52Украина
В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

12:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знаки

Последние новости

15:31

Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

15:28

Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в автоВидео

15:13

Победителей Евровидения увидели на улицах Киева: какой сюрприз ждет украинцевВидео

14:33

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

14:32

Переезд, свадьба или повышение: каких ТОП-4 знаков ждет новый этап жизни

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
14:24

"Можем идти дальше": Елена Мозговая появилась с дочкой в новой стране

13:57

Больше не тайна: Квиткова призналась, с чего начался ее роман с Бражко

13:52

Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - деталиВидео

13:45

Нардепы разрешили бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

Реклама
13:43

Дмитрий Комаров в новом сезоне "Мир наизнанку. Украина" покажет эксклюзивные кадры борьбы за украинское небо

13:35

"Даст каждому второе дыхание": Святослав Вакарчук посоветовал знаковый фильм

13:27

Новый исторический максимум: любимый напиток украинцев безумно подорожал

13:25

Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений - эксперт

13:01

"Я тогда замерла": Подкопаева призналась, кто раскрыл сыну тайну усыновления

12:56

Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

12:40

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

12:31

Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибкуВидео

12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

11:55

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

Реклама
11:34

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:31

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:24

Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

11:13

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

10:53

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

10:32

Молчун Игорь Николаев оставил семью - что произошло

10:32

"Повреждения значительные": РФ атаковала объект ДТЭК, люди остались без света

10:31

Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

10:00

"Мира уже нет": в США не заметили, что Европа находится в состоянии войны – CNN

09:58

Удар по железной дороге: в Украине изменили движение поездов, есть задержки

09:37

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что сказалВидео

09:21

"Горит дедлайн": майор запаса рассказал об обострении на ключевом направлении

09:16

Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 октября (обновляется)

08:38

Карта Deep State онлайн за 9 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

От "четырёх областей" к линии фронта: Арестович срочно изменил свой "мирный план"Видео

08:30

Воссоединение бывших: Юрий Никитин заговорил о юбилее со Славой Каминской

08:26

Атакованы порт и энергетика: Одесскую область охватили пожары, есть пострадавшиеФото

Реклама
08:10

Топливный кризис в РФ набирает мощные оборотымнение

07:30

"Война в Газе закончилась": подписан первый этап мирного плана Трампа

06:44

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: горит газоперерабатывающий завод

06:10

Как Украина значительно расширила радиус своих ударов по РФмнение

06:00

Сын Нины Матвиенко рассказал тайну ее смерти - что произошло на самом деле

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

05:06

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

04:30

Подарок Вселенной: каких знаков зодиака ждет счастливый момент 9 октября

04:08

Назвать все - смогут единицы: ученые заявили о существовании девяти видов осадковВидео

03:30

Пятна и запах исчезнут: как правильно чистить кожаную куртку дома

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять