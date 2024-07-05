"Мой организм сказал стоп": Наталья Могилевская сделала срочное заявление

Наталья Могилевская рассказала, с какими проблемами со здоровьем столкнулась.

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Наталья Могилевская решила поделиться своим опытом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская анонсировала марафон для женщин "Богиня ко дню рождения" для своих поклонников.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что столкнулась с серьезными проблемами из-за своей занятости за последний год.

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"Дорогие, вы должны узнать об этом первыми! За последний год я издала много новых песен, большое турне и новый сольный концерт, новый спектакль, вытащила "инсту" из бана (благодарю вас за это) и преданно пыталась быть хорошей мамой и женой. Я спала по три часа, забыла о выходных и отдыхе, жила на сумасшедшей скорости. Мой организм сказал "стоп". Я месяц лежала в забвении. Результат – плюс пять килограммов. Это совсем не входило в мои планы. Я готовлю кучу премьер и событий для вас. Мне срочно нужно войти в форму!" – написала Могилевская.

Певица рассказала, что будет делиться своими шагами к преображению.

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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