"Мой любимый посипак": 14-летняя дочь Кошевого показала бойфренда

Ксения Кошевая, Варвара Кошевая / Instagram

14-летняя дочь звезды "95 квартала" Евгения Кошевого Варвара, поделилась на своей странице в Instagram кусочком личной жизни.

Как известно, Варвара Кошевая начала встречаться со своим парнем еще в самом начале войны. Впрочем, о ее отношениях много неизвестно.

Евгения Кошевая и ее парень.Instagram

Сейчас эта сториз Варвары не доступна для просмотра и большинство подписчиков так и не увидит "посипаку" Варвары.

Напомним, ранее Евгений Кошевой последовал примеру тысяч украинцев, и украсил свое тело патриотическими татуировками.

Артист не первый раз выбирает такой необычный способ для признания в любви тому, что ему на самом деле дорого: свои первые рисунки на теле он сделал в декабре прошлого года. Тогда он посвятил надпись на руке "королевам" его жизни - супруге Ксении и дочерям Серафиме и Варваре.