"Москва - город наркоманов и проституток": что предательница Денисова говорила о столице РФ, куда уехала сама

Татьяна Денисова / Instagram

Финалист шоу Х-фактор Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России.

Так, Кривошапко поделился, что Денисова всегда говорила о том, что Москва - это город наркоманов, проституток и, мягко говоря, "представителей ЛГБТ-сообщества". "Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно", – посмеялся певец.

При этом Кривошапко явно не хотел обсуждать ее и говорить о ней плохо. "Мы долгое время не общались, и поговорили буквально за пару дней до начала войны. Я понимаю, почему она молчит. Слушайте, я мужчина, она женщина, я не могу говорить", - говорит он.

Тем не менее, его поразило, что Денисова добровольно захотела стать гражданкой страны, которая ведет жестокую войну против ее родины.

Читайте такжеМариуполь, Энергодар и Крым: в ISW назвали стратегические точки, которые ВСУ должны освободить

Напомним, ранее Александр Кривошапко поделился своей семейной трагедией. В эфире программы ЖВЛ, артист сообщил о смерти своей бабушки в Мариуполе, когда россияне массово обстреливали украинский город.

Артист рассказал, что никто из его семьи так и не смогли ее проведать. Его родственники, кто остался в оккупированном городе, не могли попасть в квартиру из-за того, что Россия не делала паузы в обстреливании территории мирного государства.

"У них не было возможности даже посетить бабушку, которая была в нескольких дворах от нас. Но она была с сиделкой. Они могли пойти туда, но не дойти", – поведал Кривошапко. "Когда уже уезжали из города, стало известно. До сих пор болит. Это сложная тема", – добавил он.

Вас также может заинтересовать: