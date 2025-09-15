Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из Праги

Денис Савенко раскрыл, где находится после выезда Украины.

Денис Савенко покинул Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Денис Савенко

Звезда "МастерШеф" Денис Савенко выехал из Украины

Как ему удалось пересечь границу

Финалист кулинарного проекта "МастерШеф" Денис Савенко решил покинуть Украину и переехал жить в Прагу. О причинах своего решения он рассказал в своем TikTok.

Кулинар уехал в Чехию, воспользовавшись разрешением на пересечение границы мужчинам до 22 лет. По словам Савенко, причиной такого решения стала совокупность факторов, в частности постоянные обстрелы Харькова.

"Изменения в моей жизни начались с переезда. Я принял очень тяжелое для себя решение и сейчас нахожусь в Праге. На это было несколько причин, первая это я просто уже морально не выносил жизни в Харькове. Такая ситуация не только в Харькове, но и в других городах", - рассказал Савенко.

Денис Савенко с судьей "МастерШеф" Эктором Хименес-Браво / фото: instagram.com, Денис Савенко

Также среди причин переезда звезда "МастерШеф" назвал личные отношения - его девушка уже некоторое время проживает в Праге, а также перспективы в карьерной деятельности. В то же время Денис Савенко отметил, что его мама осталась в Харькове.

"Второе, и то, что очень классно, что здесь моя девушка, и мы теперь вместе. Ну и третье - это очень классная перспективная работа", - поделился кулинар.

Поклонники разделились во мнениях относительно выезда Савенко за границу: некоторые из фанатов поддержали его решение и пожелали удачи, а некоторые не одобрили его выезд за границу.

Денис Савенко рассказал как пересек границу / фото: tiktok.com, Денис Савенко

Решение Дениса Савенко раскритиковали в сети / фото: tiktok.com, Денис Савенко

Комментарий в поддержку Дениса Савенко / фото: tiktok.com, Денис Савенко

О шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

