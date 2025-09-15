Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из Праги

Вы узнаете:
- Звезда "МастерШеф" Денис Савенко выехал из Украины
- Как ему удалось пересечь границу
Финалист кулинарного проекта "МастерШеф" Денис Савенко решил покинуть Украину и переехал жить в Прагу. О причинах своего решения он рассказал в своем TikTok.
Кулинар уехал в Чехию, воспользовавшись разрешением на пересечение границы мужчинам до 22 лет. По словам Савенко, причиной такого решения стала совокупность факторов, в частности постоянные обстрелы Харькова.
"Изменения в моей жизни начались с переезда. Я принял очень тяжелое для себя решение и сейчас нахожусь в Праге. На это было несколько причин, первая это я просто уже морально не выносил жизни в Харькове. Такая ситуация не только в Харькове, но и в других городах", - рассказал Савенко.
Также среди причин переезда звезда "МастерШеф" назвал личные отношения - его девушка уже некоторое время проживает в Праге, а также перспективы в карьерной деятельности. В то же время Денис Савенко отметил, что его мама осталась в Харькове.
"Второе, и то, что очень классно, что здесь моя девушка, и мы теперь вместе. Ну и третье - это очень классная перспективная работа", - поделился кулинар.
Поклонники разделились во мнениях относительно выезда Савенко за границу: некоторые из фанатов поддержали его решение и пожелали удачи, а некоторые не одобрили его выезд за границу.
@denys.savenko Жизнь повернулась на 180° Очень сложное решение, но сейчас, оно мне необходимо. Спасибо за ваши теплые слова, пожелания, переживания. Это самое ценное для меня. Блог немного изменится: профессиональная кухня, путешествия, все о работе и жизни в Чехии и конечно обмен положительной энергетикой с вами (как это было и раньше) Я уверен мы с вами еще увидимся и услышимся. Всех обнял? #мастершеф15#стб#мастершеф#прага♬ Pieces of Memory - Carlos Carty
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Недавно Главред сообщал, что украинский кондитер и бывшая судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, как с дочерью Полиной оказалась в карете скорой помощи. По словам кулинарки, ее дочери понадобилась срочная помощь врачей из-за состояния, которое угрожало ее жизни.
Также Лиза Глинская рассказала готова ли стать матерью еще раз после рождения дочек-близняшек. Кондитер призналась, что беременность стала для нее сложным испытанием, к которому она шла долгое время, ведь ранее пережила трагедию потери ребенка.
Вас может заинтересовать:
- Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком
- Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группы
- В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью
О шоу: МастерШеф
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред