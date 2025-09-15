Укр
Читать на украинском
Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группы

Кристина Трохимчук
15 сентября 2025, 12:46
Фанаты заподозрили, что один из участников покинул группу Ziferblat.
Ziferblat
Группа Ziferblat может распасться / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Вы узнаете:

  • Кто мог покинуть группу Ziferblat
  • Почему фанаты заподозрили, что группа распалась

Украинскую группу Ziferblat, которая представляла Украину на Евровидении в 2025 году, заподозрили в потере одного из участников. По информации ТСН, беспокойство фанатов вызвало странное поведение барабанщика Федора Ходакова.

Поклонники группы заметили, что Ходаков убрал из описания Instagram информацию, что он является участником группы, и отписался от официальной страницы. Также барабанщик прекратил следить за аккаунтом лейбла Ziferblat. Не участвовал Федор и в последних прямых трансляциях группы.

Федор Ходаков
Федор Ходаков убрал информацию о группе Ziferblat со своей страницы / фото: instagram.com, Федор Ходаков

Однако больше всего фанатов встревожила оговорка гитариста Валентина Лещинского, который сказал, что они "без Ходакова". Это убедило поклонников, что Ziferblat могут продолжить творческую деятельность без одного участника.

Даниил Лещинский, Валентин Лещинский
Даниил Лещинский, Валентин Лещинский - участники группы Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

На слухи, которые начали тревожить фанатов, Ziferblat отреагировали на своей официальной странице в TikTok. Они попросили не вызывать панику и заверили, что запланированный европейский тур они проведут в полном составе.

"Друзья, пожалуйста! Берите пример с Симы и сохраняйте спокойствие. Вскоре у нас тур, на котором мы вас очень хотим увидеть. В полном составе!" - заявили Ziferblat в соцсети.

Ziferblat
Заявление группы Ziferblat в ТикТок / фото: tiktok.com, Ziferblat

Фанатов не вполне удовлетворил такой ответ, ведь официальной информации о формате продолжения деятельности группы после окончания тура не было получено.

@ziferblat_band

Друзья, пожалуйста! Берите пример с Симы и сохраняйте спокойствие. Вскоре у нас тур, на котором мы вас очень хотим увидеть. В полном составе!!!

♬ Twin Peaks Theme (Instrumental) - Angelo Badalamenti

Ранее Главред сообщал, что один из участников группы Ziferblat Валентин Лещинский поделился своим мнением о том, кто из украинских артистов мог бы представить Украину на Евровидении-2026. По его словам, лучшим выбором для нашей страны может стать певец Khayat.

Также группа Ziferblat попала под обстрел когда вернулась с Евровидения в Украину. Во время первого концерта после возвращения из Швейцарии прозвучал сигнал воздушной тревоги и над концертной площадкой пролетал российский дрон.

О группе: Ziferblat

Группа Ziferblat - украинская музыкальная группа, в состав которой входят: вокалист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков, сообщает Википедия. Представит Украину на конкурсе "Евровидение-2025" с песней "Bird of Pray".

Группа была основана в 2015 году. Их первый мини-альбом "Киносеанс" вышел в декабре 2017 года. В 2019 году группа выпустила сингл "Ночью" и приняла участие в телешоу "X-Фактор". В 2024 году группа вышла в финал Vidbir 2024, украинского национального отбора на Евровидение-2024 с песней "Place I Call Home".

8 февраля 2025 года группа победила в национальном отборе на конкурс песни "Евровидение-2025", который пройдет в Базеле, Швейцария, и представила Украину с песней "Bird of Pray".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Евровидение-2025
