Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

После себя Джорджо Армани оставил весьма четкие указание о судьбе бизнеса, который он создавал всю жизнь.

Джорджо Армани умер - что Армани завещал наследникам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Какое состояние оставил Джорджо Армани наследникам

Какая судьба ждет модный дом Giorgio Armani

Итальянский дизайнер и основатель одноименного бренда Джорджо Армани скончался 4 сентября 2025 года. Ему был 91 год.

Проблемы модельера со здоровьем не придавались огласки до самой его смерти, однако в июне 2025 года, на Недели моды в Милане, стали появляться слухи о том, что Армани нездоров - он впервые не присутствовал лично на презентации своей собственной коллекции. В открытых источниках причинами смерти Армани называют продолжительную болезнь и печеночную недостаточность.

Джорджо Армани похоронили 8 сентября в семейной усыпальнице в Ривалта-ди-Гаццола, Пьяченца, Италия. Неделю спустя прессе стали известны детали завещания дизайнера. На момент смерти его состояние оценивалось в 12 млрд долларов.

В 2016 Армани создал именной фонд, под руководством которого оказалась его компания - модный дом, единственным акционером и исполнительным директором которого был сам Джорджо. В своей последней воле он указал, что его фонду будет всегда и при любых обстоятельствах принадлежать не менее 30% его модной империи. Что же касается оставшихся семидесяти, то тут Армани предоставил наследникам выбор: либо впервые выставить акции на открытую биржу, либо постепенно продавать компаниям, которые являлись коммерческими партнерами модного дома. В приоритете LVMH, L'Oréal и EssilorLuxottica, сообщает The Guardian.

Прямыми наследниками Джорджо Армани считаются члены его семьи и партнер Лео Делл'Орко. Они буду входить в совет директоров фонда, и будут участвовать в принятии краткосрочных и долгосрочных решений, которые касаются компании.

О персоне: Джорджио Армани Джорджо Армани (итал. Giorgio Armani; 11 июля 1934, Пьяченца — 4 сентября 2025, Милан) — итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды Giorgio Armani, сообщает Википедия. 3 июля 2008 года Армани был награжден государственной наградой Франции – орденом Почетного легиона. Награду модельеру вручил президент Франции Николя Саркози. С 2002 года Армани был Послом Доброй Воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

