Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

Для церемонии Вакарчук выбрал символическое место.

Святослав Вакарчук дети - музыкант из Океана Эльзы рассказал про крестины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Кто крестил сына Святослава Вакарчука

Где состоялось таинство

Украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук впервые стал отцом в 2021 году. Второй раз счастье в его семью пришло уже через год - летом 2022-го. У артиста растут сын Иван и дочь Соломия.

Про детей музыкант рассказывает очень сдержанно, лишь отмечает, что для него они - вдохновение и отдушина. Зато редкий комментарий дал аранжировщик Океана Эльзы Милош Елич. Вакарчук сделал ему необычное предложение.

В беседе с ТСН.ua Елич рассказал, что Святослав предложил ему стать крестным отцом Ивана: "Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься быть крестным моего сына?". И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков".

Крестной матерью мальчика стала режиссер Анна Бурячкова - близкая подруга матери обоих детей Святослава Вакарчука.

Дети Святослава Вакарчука Иван и Соломия / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

О персоне: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

