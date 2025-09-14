Укр
Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

Анна Подгорная
14 сентября 2025, 21:21
Для церемонии Вакарчук выбрал символическое место.
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук дети - музыкант из Океана Эльзы рассказал про крестины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский певец и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук впервые стал отцом в 2021 году. Второй раз счастье в его семью пришло уже через год - летом 2022-го. У артиста растут сын Иван и дочь Соломия.

Про детей музыкант рассказывает очень сдержанно, лишь отмечает, что для него они - вдохновение и отдушина. Зато редкий комментарий дал аранжировщик Океана Эльзы Милош Елич. Вакарчук сделал ему необычное предложение.

В беседе с ТСН.ua Елич рассказал, что Святослав предложил ему стать крестным отцом Ивана: "Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься быть крестным моего сына?". И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков".

Крестной матерью мальчика стала режиссер Анна Бурячкова - близкая подруга матери обоих детей Святослава Вакарчука.

дети Святослава Вакарчука
Дети Святослава Вакарчука Иван и Соломия / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

О персоне: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Святослав Вакарчук новости шоу бизнеса
Взрывы на втором по мощности НПЗ России: в ВСУ раскрыли детали удара

09:47

Снабжение оккупантов подорвано: партизаны устроили феерическую диверсию в РФВидео

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 сентября (обновляется)

