"Морально не могу себе позволить": известный украинский ведущий объяснил, что делает за границей

Украинский известный ведущий Анатолий Анатолич уехал за границу со своими детьми по личным делам.
На своей странице в Instagram шоумен отметил, что он уехал всего лишь на пару дней со старшими дочерями в Лондон и вернется в Украину.
"На день оказались в одном из самых красивых городов мира. После Киева, конечно. Выехал на 4 дня. Два с половиной из которых дорога. И по делам с девочками. В понедельник уже буду дома, точнее на польской границе, а во вторник уже точно дома", — рассказал ведущий.
Стоит указать, что Анатолий Анатолич многодетный отец и может законно покидать пределы Украины, но он все равно беспокоится о моральной точке зрения.
"Давно не был за границей, и хоть могу выезжать по закону, но как-то морально не могу себе позволить это делать для путешествий", – поделился Анатолий.
Кто такой Анатолий Анатолич?
Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.
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