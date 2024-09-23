"Морально не могу себе позволить": известный украинский ведущий объяснил, что делает за границей

Анатолич отправился в Великобританию.

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Анатолий Анатолич проводит время с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Украинский известный ведущий Анатолий Анатолич уехал за границу со своими детьми по личным делам.

На своей странице в Instagram шоумен отметил, что он уехал всего лишь на пару дней со старшими дочерями в Лондон и вернется в Украину.

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"На день оказались в одном из самых красивых городов мира. После Киева, конечно. Выехал на 4 дня. Два с половиной из которых дорога. И по делам с девочками. В понедельник уже буду дома, точнее на польской границе, а во вторник уже точно дома", — рассказал ведущий.

Анатолий Анатолич в Лондоне / фото: скрин instagram.com/anatoliyanatolich/

Стоит указать, что Анатолий Анатолич многодетный отец и может законно покидать пределы Украины, но он все равно беспокоится о моральной точке зрения.

"Давно не был за границей, и хоть могу выезжать по закону, но как-то морально не могу себе позволить это делать для путешествий", – поделился Анатолий.

Анатолий Анатолич рассказал, как выехал за границу / фото: скрин instagram.com/anatoliyanatolich/

Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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