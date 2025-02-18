Молодуха Петросяна рассказала, как втерлась к нему в доверие: "Было непросто"

Татьяна Брухунова рассказала, как переманивала престарелого путиниста.

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Брухунова призналась, как втиралась в доверие к Петросяну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

Брухунова рассказала про 12 лет отношений с клоуном Петросяном

Она признала, что "втиралась в доверие"

Пятая жена клоуна-путиниста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перестала скрывать и начал даже гордиться тем, что ранее ей нередко приписывали - в своем недавнем интервью она на голубом глазу подтвердила, что методично втиралась артисту в доверие последние 12 лет (с Еленой Степаненко Петросян развелся в 2018 году, 7 лет назад - прим. редактора).

Татьяна, известная своими эпатажными нарядами и спорным чувством стиля, рассказала, что открыто посмеивается над престарелым мужем за его тягу к классическим лукам и консерватизму. Много лет она "перекраивает" своего 79-летнего волшебника, так как сперва была просто его ассистенткой.

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"12 лет я стою у руля его образа, но, на самом деле это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит все такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво", - говорит Брухунова.

Так ненавязчиво этим путем Татьяна увела комика от предыдущей жены, и привела к себе. Им же она заставляет его перенимать ее тягу к экстравагантности в образах. "Я аккуратно втерлась в доверие", - признается пятая жена Петросяна.

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