Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

Украинский шоумен Владимир Остапчук теперь почти неразлучен со свое третьей женой, журналисткой и блогершей Екатериной Полтавской. Вместе с ней ведущий отправился на бизнес-конференцию в столицу Словакии.
Там также прошел сбор денег на помощь украинцам, который, по словам Остапчука, оказался весьма успешным. В награду за кропотливый труд Владимир и Екатерина отправились на прогулку по улочкам Братиславы.
Во время их променада с девушкой произошло несчастье: она осталась целой после катания на электросамокате, но серьезно повредила ногу в области голеностопного сустава, когда неудачно встала на бордюр. На страницах супругов в Instagram появились снимки, на которых пара сообщила, что у Полтавской ушиб ноги.
Перевязку возлюбленной Остапчук делает лично, но, похоже, не упускает возможность подшутить над супругой. Сама Екатерина тоже не отстает: девушка поинтересовалась у поклонников, кто же мог ее так сглазить, что она повредила ногу на ровном месте.
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