УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

Анна Подгорная
26 апреля 2023, 20:26 обновлено 26 апреля, 20:26
135
Полтавская подозревает, что ее сглазили - романтическая прогулка закончилась болью и перевязкой.
Владимир Остапчук, Екатерина Полтавская
Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская вместе отправились в Братиславу / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук теперь почти неразлучен со свое третьей женой, журналисткой и блогершей Екатериной Полтавской. Вместе с ней ведущий отправился на бизнес-конференцию в столицу Словакии.

Там также прошел сбор денег на помощь украинцам, который, по словам Остапчука, оказался весьма успешным. В награду за кропотливый труд Владимир и Екатерина отправились на прогулку по улочкам Братиславы.

Во время их променада с девушкой произошло несчастье: она осталась целой после катания на электросамокате, но серьезно повредила ногу в области голеностопного сустава, когда неудачно встала на бордюр. На страницах супругов в Instagram появились снимки, на которых пара сообщила, что у Полтавской ушиб ноги.

видео дня

Перевязку возлюбленной Остапчук делает лично, но, похоже, не упускает возможность подшутить над супругой. Сама Екатерина тоже не отстает: девушка поинтересовалась у поклонников, кто же мог ее так сглазить, что она повредила ногу на ровном месте.

Екатерина Полтавская
Екатерина Полтавская повредила ногу в Братиславе / instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

Ранее украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела в своем максимальном весе - после рождения второй дочери она набрала рекордное количество килограммов.

Также певица Лайма Вайкуле поделилась собственным опытом борьбы с онкологией, который приобрела около 30 лет назад - артистка признается, что тяжелый недуг сильно изменил ее.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Реклама

Главное за день

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05 Мир
Современные западные истребители включены в список нужд Украины - Пентагон

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - Пентагон

21:05 Украина
"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - Дикий

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - Дикий

18:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

Реклама
19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

18:33

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

18:00

Си Цзиньпин думает о ядерной войнемнение

17:56

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

17:47

"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военныйВидео

17:38

Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждениеВидео

Реклама
17:30

Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си ЦзиньпиномВидео

17:24

Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - АндрусивВидео

16:53

Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

16:52

Была любовницей Зеленского и "выжила" из Украины Лорак: росСМИ выдали смачный бред о КарольВидео

16:44

Украина вернула из российского плена почти полусотню защитниковФотоВидео

16:35

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

16:13

"Сбросили шкуру и побежали": на Запорожье оккупанты прожогом бегут от контрнаступления ВСУ – СМИВидео

16:09

В Украине могут разрешить однополые партнерства: все зависит от Зеленского

15:58

Без отца остались двое сыновей: в боях против оккупантов погиб известный спортсмен-футзалистВидео

15:57

Подойдут даже дырявые: что можно сделать со старыми носками

15:55

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

15:47

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

15:46

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: приметы, которые приносят беду

15:43

Летел над Киевом со скоростью почти 30 км в секунду: стало известно, где именно упал метеорВидео

15:07

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробностиВидео

15:04

"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возрастВидео

15:01

Эпатажная Линдси Лохан впервые показала беременный животик

14:54

"Поворознюк выстрелил из пистолета мне в грудь", - фермер с Кировоградшины рассказал о покушении на убийство

14:35

Выйти к Азовскому морю и разбомбить Крымский мост: Андрусив назвал "рецепт" освобождения полуостроваВидео

14:13

Шоумен Цекало набросился на девушку в США

Реклама
14:12

РФ отдаст Крым даже без боевых действий, Украине будет труднее вернуть Донбасс – АндрусивВидео

14:11

Чем заменить томатную пасту: кетчуп - вовсе не вариант

13:59

Будет крематорий: стало известно, кто купил дом ПугачевойВидео

13:44

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

13:20

Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

13:13

Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть РоссиюВидео

13:11

"К счастью, мы успели": Ургант рассказал о звонке ПугачевойВидео

13:10

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

13:05

Во время боя с оккупантами на Донбассе отец накрыл собой раненого сына-защитника и погиб

12:55

"Там полный ужас. Людей расселяют по школам": в России масштабный пожар уничтожает селаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять