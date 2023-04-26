Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

Полтавская подозревает, что ее сглазили - романтическая прогулка закончилась болью и перевязкой.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская вместе отправились в Братиславу / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук теперь почти неразлучен со свое третьей женой, журналисткой и блогершей Екатериной Полтавской. Вместе с ней ведущий отправился на бизнес-конференцию в столицу Словакии.

Там также прошел сбор денег на помощь украинцам, который, по словам Остапчука, оказался весьма успешным. В награду за кропотливый труд Владимир и Екатерина отправились на прогулку по улочкам Братиславы.

Во время их променада с девушкой произошло несчастье: она осталась целой после катания на электросамокате, но серьезно повредила ногу в области голеностопного сустава, когда неудачно встала на бордюр. На страницах супругов в Instagram появились снимки, на которых пара сообщила, что у Полтавской ушиб ноги.

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Перевязку возлюбленной Остапчук делает лично, но, похоже, не упускает возможность подшутить над супругой. Сама Екатерина тоже не отстает: девушка поинтересовалась у поклонников, кто же мог ее так сглазить, что она повредила ногу на ровном месте.

Екатерина Полтавская повредила ногу в Братиславе / instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/poka.tya

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