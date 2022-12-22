Молодая жена Виктора Павлика показала идеальную фигуру в утонченном нижнем белье

Украинская блогерка, бизнесвумен и жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала подписчикам о своей любопытной новогодней традиции, и показала, как планирует воплотить ее в жизнь в этом году.
На своей странице в Instagram Екатерина сообщила: "Кто со мной уже достаточно давно, знает, что у меня есть такая традиция – встречать Новый год в новых трусах. Ничего может не быть нового, но трусики должны быть новые".
В качестве примера она похвасталась новым комплектом нижнего белья от украинского бренда, в котором, вероятно, и планирует встречать праздник.
Блогерка показала точеную фигурку в черных трусиках и лифе из гладкой ткани, и покрасовалась в таком виде перед зеркалом.
Для себя Репяхова отметила, что у нижнего белья не только шикарный внешний вид и качество - ее прелестям в нем оказалось крайне удобно.
Ранее 47-летняя певица Lama (Наталья Дзенькив) похвасталась фигурой в облегающем мини в честь своего Дня рождения - артистка подшутила, что за последние 20 лет ее стиль не изменился.
Также украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине.
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