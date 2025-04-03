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"Алкоголик раскаялся": продюсер назвал гонорары Ефремова после выхода из колонии

Виталий Кирсанов
3 апреля 2025, 15:10
158
Продюсер признался, что почти никогда не видел 61-летнего Ефремова трезвым.
Сколько могут платить Ефремову за один съемочный день
Сколько могут платить Ефремову за один съемочный день / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/mash

Вы узнаете:

  • Сколько могут платить Ефремову за один съемочный день
  • За что зрителю любят артиста

Российский актер Михаил Ефремов, который 9 апреля должен выйти из колонии по условно-досрочному освобождению, станет одним из самых высокооплачиваемых артистов России. Такое мнение выразил росСМИ продюсер Евгений Морозов.

Морозов, который является другом актера Олега Ефремова, отца Михаила, назвал вероятные суммы гонораров, которые будет получать артист.

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"После возвращения Ефремов станет самым кассовым актером. Первый съемочный день будет в мае. Гонорар уже назначен: два с половиной миллиона рублей за день (около миллиона гривен в день, - ред.). Это в разы больше, чем у Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. Но и Миша серьезный театральный актер", - заявил он.

Также продюсер признался, что почти никогда не видел 61-летнего Ефремова трезвым.

"Народ видит, что Миша раскаялся. Он талантливый актер, люди его всегда любили за простоту и обаяние. Да, согрешил, да, алкоголик, я его сам, по-моему, никогда не видел трезвым. Но талант не пропьешь: он всегда блестяще играл", - сказал Морозов.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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