Молодая жена Сергея Тигипко продемонстрировала свою гибкость в купальнике

Предпринимательница с легкостью встала с ног на голову.
Третья жена украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко Алла Зиневич продемонстрировала поклонникам чудеса гибкости.
Бывшая модель и предпринимательница даже во время войны тщательно следит за своей фигурой. На ее странице в Instagram Зиневич часто постит фото и видео со спортивного зала.
И, стоит отметить, что 38-летняя мама троих детей просто поражает своей подтянутой фигурой и гимнастическим способностями. Недавно она показала серию снимков, на которых с легкостью стоит вверх ногами на прямых руках.
Акробатические трюки Зиневич назвала "спортивным вайбом ❤️", и демонстрировала их в в цельном купальнике цвета фуксии с фантазийным вырезом.
Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.
Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.
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