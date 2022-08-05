Молодая жена Сергея Тигипко продемонстрировала свою гибкость в купальнике

Алла Зиневич в купальнике показала сложную стойку на руках / instagram.com/alla_zinevych_

Третья жена украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко Алла Зиневич продемонстрировала поклонникам чудеса гибкости.

Бывшая модель и предпринимательница даже во время войны тщательно следит за своей фигурой. На ее странице в Instagram Зиневич часто постит фото и видео со спортивного зала.

И, стоит отметить, что 38-летняя мама троих детей просто поражает своей подтянутой фигурой и гимнастическим способностями. Недавно она показала серию снимков, на которых с легкостью стоит вверх ногами на прямых руках.

Акробатические трюки Зиневич назвала "спортивным вайбом ❤️", и демонстрировала их в в цельном купальнике цвета фуксии с фантазийным вырезом.

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.

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