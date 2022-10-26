Молодая жена Сергея Тигипко показала глубокое декольте и тонкую талию в кокетливом топе

Алла Зиневич оголила плечо в коралловом топе / instagram.com/alla_zinevych_

Третья жена 62-летнего украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко, 38-летняя Алла Зиневич занимается предпринимательством, однако нет-нет, и возвращается к своему модельному прошлому.

Время от времени на ее странице в Instagram появляются не только фотографии детей и видео из спортивного зала, но и профессиональные снимки в красивых нарядах.

Недавно Зиневич побаловала подписчиков фотосессией, которая была снята во время прогулки по солнечному Киеву.

Алла с терракотовым зонтом в руках позирует в пикантном топе, который обнажает ее плечо и подчеркивает изящную талию.

"Кажется, пора доставать зонтики, осень берет свое", - подписала снимки Зиневич.

Алла Зиневич оголила плечо в коралловом топе / instagram.com/alla_zinevych_

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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