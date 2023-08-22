Молодая жена министра обороны Резникова прокомментировала слухи про их брак

Юлия Зорий стала лакомой добычей для хейтеров после того, как стала супругой политика.

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Юлия Зорий рассказала про хейт после свадьбы с Алексеем Резниковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulia_zoriy

Украинская телеведущая и психолог Юлия Зорий столкнулась с хейтом в Сети из-за свадьбы с государственным деятелем и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В июле супруги отметили третью годовщину, но, по признаниям Зорий, ее все еще "клюют".

В интервью для Womo женщина призналась, что основная причина критики - разница в возрасте: 57-летний Резников старше супруги на 20 лет. Многие не верят, что в паре царит любовь, а не расчет.

"Когда я выходила замуж, они рассказывали о том, что я выхожу замуж за пенсионера из-за денег. Мой коллега Павел Казарин шутил: "Боже, Зоря, если бы люди знали, как ты плохо считаешь, они в жизни бы не подумали, что ты вышла замуж по расчету". Затем хейтеры анализировали мои эфиры, критиковали одежду на фотографиях с фотосессий, мероприятий и отдыха. В начале войны хейта стало меньше, потому что мы стали максимально участливыми и заботливыми. Тогда я читала комментарии со словами благодарности за работу моего мужа, желанием помочь ВСУ, слова поддержки. Но через полгода все вернулось. И негативные комменты на моих страницах касались больше работы мужа, то есть мне за него прилетало", - отмечает ведущая.

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Впрочем, к негативу в свой адрес она относится философски, называет его платой за публичность. На тех, кто заваливает ее резкими, оскорбительными комментариями, жена министра не обижается. Профессиональные навыки психолога позволяют ей понять, откуда берется этот хейт.

"У меня много вариантов действий: я могу не читать комментарии, могу сократить круг фолловеров, могу неизвестных людей сразу удалять, то есть я всегда выбираю сама то, что мне делать. И я понимаю, что хейтерские сообщения – это не обо мне или моем муже. На самом деле это история о человеке, который их пишет", - уверена Юлия.

Ранее стало известно, что победитель Евровидения-2019, нидерландский певец Дункан Лоуренс, женился на своем бойфренде, американском авторе песен Джордане Гарфилде.

Также Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком в день их первой годовщины. Актер все-таки умеет улыбаться вопреки шуткам папарацци про его постоянно угрюмый вид.

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