Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, показал свою красивую семью.
На своей странице в Instagram, артист поделился фотографией, на которой изображена Алла Пугачева, а также их двойняшки Лиза и Гарри. Семья выглядит счастливой. Они одеты во все светлое и стоят рядом с праздничным тортом.
Лиза держит сумочку от известного французского бренда. Дети выглядят уже подросшими и излучают счастье.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлятьсвоими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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