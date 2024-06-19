УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
  1. Новости
  3. Stars

Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

Алена Кюпели
19 июня 2024, 11:24
9
Максим Галкин показал своих детей и Аллу Пугачеву.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин строят счастливую семью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения, показал свою красивую семью.

На своей странице в Instagram, артист поделился фотографией, на которой изображена Алла Пугачева, а также их двойняшки Лиза и Гарри. Семья выглядит счастливой. Они одеты во все светлое и стоят рядом с праздничным тортом.

Лиза держит сумочку от известного французского бренда. Дети выглядят уже подросшими и излучают счастье.

видео дня

Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлятьсвоими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

10:19 Мир
В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

09:58 Мир
Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:24 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены 28994

Гороскоп Таро на июль 2024: Овнам - деньги, Тельцам - праздник, Близнецам - перемены

Что можно сделать из пластиковой бутылки: 3 полезные идеи 4871

Что можно сделать из пластиковой бутылки: 3 полезные идеи

В Украине серьезно похолодает и налетят дожди с грозами: синоптик назвала дату 3582

В Украине серьезно похолодает и налетят дожди с грозами: синоптик назвала дату

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения 2753

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбережения

Последние новости

11:24

Молодая Пугачева и дети с дорогими аксессуарами: Галкин показал свою семью

11:16

Гороскоп Таро на июль 2024: Ракам - озарение , Львам - вещий сон, Девам - сомненияВидео

11:15

Даже не F-16: стало известно, какой истребитель действительно нужен УкраинеВидео

10:57

В Минюсте оценили слухи об услугах, которые в Украине ограничат людям без военного билета

10:57

В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяцВидео

Когда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом КриволапомКогда Украина получит F-16 и почему Mirage – это провал: интервью с авиаэкспертом Криволапом
10:52

Зачем РФ объявляет в розыск украинских чиновников: в ISW раскрыли цель Кремля

10:47

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Собакам - плохое настроение, Крысам - разочарование

10:29

"Два города под прицелом": украинцев предупредили о сильнейшей бомбежке

10:26

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 20 июня

Реклама
10:21

Девушка прошла тест ДНК ради забавы, но узнала страшную правду о своей семье

10:21

"Какая конфетка": Лилия Ребрик удивила модным образом младшей дочери на мероприятии

10:19

Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине

09:58

В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

09:47

Как распознать просроченное яйцо: стопроцентный трюк со стаканом

09:24

Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов удалось сбить ВСУ - детали работы ПВО

09:23

Гороскоп на завтра 20 июня: Девам - большие потери, Водолеям - улыбнется фортуна

09:00

"Не увидим в ближайшее время": что случилось с Кейт Миддлтон после ее появления на публике

08:38

Как избавиться от червей в черешне за 20 минут - вылезут все

08:37

Украину накроют град и шквалы: синоптик сказала, когда испортится погода

08:32

ВСУ отбили позиции на Харьковщине "но": где наступают россияне - карты ISW

Реклама
08:25

Россияне не переживут: Кристина Орбакайте сообщила радостную новость

07:29

ВСУ ударили ракетами "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае - ISW

06:54

Ночью РФ атаковала Львовщину "Шахедами", есть "прилет"Фото

06:47

Сблизить позиции Запада и Глобального Юга мы не смоглимнение

05:36

"Поражение Су-57 скомпрометировало россиян": Криволап оценил невосполнимые потери РФВидео

05:00

"Весь в крови": украинский певец чуть не погиб под обстрелом

04:45

Чем отличаются цифры и числа: интересные нюансы, о которых стоит знать всемВидео

04:03

Что делать со старым проросшим картофелем: есть или выбросить - ответ эксперта

03:25

Будет не победа, а поражение: названы компромиссы, на которые нельзя идти Украине

02:50

Аффлек прикладывается к бутылке на фоне проблем с браке с Лопес - СМИ

02:12

Срезать категорически нельзя: топ-грибник рассказал, как правильно собирать грибыВидео

01:29

"Ким – не идиот": почему КНДР передает РФ некачественные боеприпасы

18 июня, вторник
23:59

В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

23:50

Что делать со старыми долларами: простые действия спасут сбереженияВидео

23:40

Breaking News: Максим Галкин показал новое фото

23:06

Как увеличить губы в домашних условиях: лайфках от голливудской актрисыВидео

22:55

В Минэнерго объяснили отключение света: чего ждать зимой

22:52

Настя Каменских запела в США на русском языке - детали

22:36

После затишья оккупанты начали резко сунуть на Торецком направлении - ВСУ

22:32

Многие с ним спали: блогер "слил" разгульную жизнь мужа Алсу

Реклама
22:14

Евро-2024: сенсационный провал Бельгии и феерия голов у Турции с Грузией

21:58

ВСУ "перевернули эту страницу": Зеленский о провальном наступлении РФ на Харьковщине

21:27

Мир вышел на перепутье: чего ожидать?мнение

21:20

Самолеты Mirage нужны ВСУ для двух задач, но есть еще одна: выводы эксперта

20:53

В Украине могут еще раз снизить мобилизационный возраст: нардеп удивил заявлением

20:46

Возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая: в Reuters раскрыли угрозы

20:01

"Будет адекватный ответ": в ВСУ сделали заявление об ударном "кулаке" РФ на Луганщине

19:52

Продолжается масштабный пожар на российском НПЗ под Ростовом: спутниковые снимки

19:48

Звезду "Людей-Икс" увезли в больницу после инцидента в театре: что произошло

19:40

Температура воздуха упадет до +18: в Украине внезапно ухудшится погода

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять