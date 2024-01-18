Молодая мама Линдси Лохан похвасталась тонкой талией через пять месяцев после родов

Голливудская актриса Линдси Лохан, которая 5 месяцев назад стала мамой мальчика, похвасталась своей стройной фигурой.
На своей странице в Instagram, актриса выложила фото с мероприятия - премьеры мюзикла "Дрянные девчонки", где актриса также сыграла роль.
Источники сообщают, что Лохан, ставшая одной из наиболее популярных молодых звезд Голливуда после роли в одноименном фильме 2004 года, заработала около 500 000 долларов за полдня работы в последнем воплощении мюзикла.
Неожиданное появление Лохан в новом фильме, написанном Тиной Фей, вызвало бурные аплодисменты на премьере в Нью-Йорке.
На вечеринке она появилась в строгом черном платье с открытой талией. Ее изгибы подчеркнул блестящий серебристый пояс. Стоит отметить, что Лохан выглядела великолепно.
Фото звезды можно посмотреть тут.
Напомним, ранее стало известно о том, что американская актриса Линдси Лохан ожидает первенца. Актриса готовилась к родам в Дубае, куда приехали ее родители и братья с сестрами.
Главред также писал о том, что ранее Линдси Лохан, которая недавно объявила о том, что ждет своего первого ребенка, показала, как будет выглядеть детская комната малыша.
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