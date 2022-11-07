Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак высоко задрала ногу в сумасшедшем мини

Лилия Реус показала шикарные ноги в облегающем мини / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Украинскую визажистку Лилию Реус давно перестали сравнивать с ее соперницей - певицей-предательницей Ани Лорак. Если ранее, как только девушка стала встречаться с Муратом Налчаджиоглу, турецким бизнесменом и бывшим мужем дивы-запроданки, фанаты были всецело на стороне Лорак, то теперь не могут отвести восторженные взгляды от Реус.

26-летняя визажистка выглядит крайне привлекательно (особенно на фоне расплывшейся 44-летней певицы). Недавно на ее странице в Instagram стала появляться серия фотографий пикантного содержания.

На одном из последних кадров возлюбленная Налчаджиоглу оседала стул в пустой комнате.

В манящей позе Лилия откинулась на спинку кресла, задрав одну ногу, а другую - вытянув далеко вперед. Девушка в черном мини платье изогнула спину, и широко улыбается, глядя в потолок.

В комментариях почитатели Реус отмечают, что к таким божественным ногам как у нее, многие мужчины упали бы с радостью и благоговением.

Лилия Реус показала шикарные ноги в облегающем мини / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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