Молодая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в развратных нарядах в постели с подругой

Лилия Реус не упускает шанса похвастаться шикарной фигурой.
26-летняя украинская визажистка Лилия Реус уже более года состоит в отношениях с Муратом Налчаджиоглу, турецким бизнесменом и по совместительству бывшим супругом предательницы Ани Лорак.
И если с певицей ему постоянно было необходимо быть начеку, то с Реус Мурат чувствует себя крайне комфортно, даже перестал так тщательно следить за своей внешностью.
Чего не скажешь про Лилию - турецкий бизнесмен выбрал себе настоящую украинскую красотку, которая, впрочем, отлично осознает собственную неотразимость.
На своей странице в Instagram Лилия выложила пикантный снимок в компании подруги - на нем девушки в откровенных нарядах и расслабленных позах лежат на необъятном диване.
"Во-первых, это красиво", - подписала фото визажистка.
Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.
Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.
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