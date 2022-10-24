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Молодая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в развратных нарядах в постели с подругой

24 октября 2022, 15:47

Лилия Реус не упускает шанса похвастаться шикарной фигурой.

Лилия Реус, Мурат Налчаджиоглу
Лилия Реус снялась в облегающем мини на диване с подругой / instagram.com/__l_i_l_i_a___

26-летняя украинская визажистка Лилия Реус уже более года состоит в отношениях с Муратом Налчаджиоглу, турецким бизнесменом и по совместительству бывшим супругом предательницы Ани Лорак.

И если с певицей ему постоянно было необходимо быть начеку, то с Реус Мурат чувствует себя крайне комфортно, даже перестал так тщательно следить за своей внешностью.

Чего не скажешь про Лилию - турецкий бизнесмен выбрал себе настоящую украинскую красотку, которая, впрочем, отлично осознает собственную неотразимость.

На своей странице в Instagram Лилия выложила пикантный снимок в компании подруги - на нем девушки в откровенных нарядах и расслабленных позах лежат на необъятном диване.

"Во-первых, это красиво", - подписала фото визажистка.

Лилия Реус с подругой
Лилия Реус снялась в облегающем мини на диване с подругой / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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