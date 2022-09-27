"Молчать не может": бывший друг Лорак рассказал о метаниях певицы

Бывший друг Лорак рассказал о метаниях певицы / скриншот

Украинский режиссер Олег Боднарчук, который дружил со строящей в РФ карьеру певицу Ани Лорак, заявил, что она сама себя загнала в рамки, а команда покинула исполнительницу.

В интервью Алине Доротюк он отметил, что когда читал пост Ани Лорак о любви к сцене и сострадании, не понимал, для чего она его написала.

"Когда прочел этот пост, показалось, что его написал кто-то пьяный. Там какие-то бессвязные предложения. Она сама себя загнала в такие рамки, что ни молчать не может, ни говорить что-либо", – сказал он.

По мнению Боднарчука, инициировать концерты в Европе для Ани Лорак было бессмысленно.

"Очень ожидаемо и прогнозируемо, что никакого тура в Европе быть не может. Непонятно, кто придет на эти концерты? Россияне, которых там становится все меньше, или украинцы? Это вообще была глупая идея", – отметил режиссер.

Он подчеркнул, что у Ани Лорак никогда не было совести, поэтому выбирать между совестью и деньгами ей не приходилось, поэтому, когда команда исполнительницы сразу после начала полномасштабной войны вернулась на родину, она осталась в РФ.

Также Бондарчук уверен, что в Украине у Ани Лорак нет будущего.

"Кому она здесь [навіщо - неценз.] нужна? (....) Ну, она же знает, что здесь ее уже прокляли 10 раз. И что бы она ни сделала, никто бы здесь ее не принял. Ей никто не простил бы эти восемь лет. Особенно в столь сложное время. Она российская певица украинского происхождения", – сказал Боднарчук.

Напомним, ранее певица Ани Лорак опубликовала письмо, где наконец поделилась своей позицией в отношении кровавого нападения России на Украину.

Также мы сообщали, что певица Ани Лорак, которая упорно молчит об убийствах украинцев россиянами, отменила свои концерты в стране-агрессоре. Теперь ее поклонники не могут вернуть деньги за билеты.

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