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Могилевская показала свою маму в молодости

Алена Кюпели
27 июля 2023, 17:16 обновлено 27 июля, 17:39
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Также артистка выложила фото со своей мамой и папой, где она маленькая.
Наталья Могилевская показала свою маму
Наталья Могилевская показала свою маму / Коллаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась старым фото своей мамы, которая умерла в 2013 году.

На своей странице в Instagram, она выложила фото маленькой себя в вышиванке, где она изображена со своими молодыми тогда родителями.

31 июля будет годовщина со смерти матери певицы и она решила таким образом вспомнить о ней.

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В этот день артистка отыграет в Киеве свой спектакль "Дочки" на сцене драмтеатра им. Леси Украинки:

"Высказывание "Дочки" - это мой разговор с мамой. Я вспоминаю тайные моменты своего детства, плачу, шучу с того, как я взрослела. Рассказываю, с какими трудностями и победами столкнулась при жизни. И, как именно ты, моя прекрасная мама, и твой голос изнутри, помогали мне найти выход, обойти кризис и прийти к победам. Думаю, спектакль в этот день будет особенным", - написала Могилевская.

На фото - Мама Наташи Могилевской в молодости:

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассекретила имя своего таинственного избранника, с которым начала встречаться уже после начала русского вторжения.

Ранее Наталья Могилевская открыто поделилась сокровенным, а также приоткрыла завесу личной жизни.

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