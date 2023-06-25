Хуже Могилевской: Alena рассказала, у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе

Омаргалиева отметила, что некоторых чаще всего только по скандалам и запоминают.

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Алена Омаргалиева назвала самую большую скандалистку украинского шоу-бизнеса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Украинская сцена имеет своих див - кроме многотысячных армий поклонников их сопровождает репутация сложных в работе людей. В основном это происходит из-за скандалов.

Соревнований среди артистов "Кто наибольший скандалист", естественно, никто не проводит, но у любого, кто имеет отношение к миру шоу-бизнеса, за время работы образовывается свой список. Некоторые имена там мелькают с завидной регулярностью.

Например, в интервью для Нашего радио певице Алене Омаргалиевой (дуэт TamerlanAlena) предложили выбрать, у кого из украинских артисток по ее мнению самый сложный характер. Среди кандидаток оказались Наталья Могилевская и Оля Полякова.

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Омаргалиева выбрала последнюю, и отметила ее амплуа скандального человека. "Оля Полякова. Ну мне кажется, что да. Она просто скандалистка. Ее в принципе можно запомнить чисто по скандалам", - дала Королеве ночи характеристику певица.

Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

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