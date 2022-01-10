Могилевская показала, как выглядела 15 лет назад

Знаменитость показала новогодние фото с 2001 года по 2020 год.
Украинская певица Наталья Могилевская решила поделиться воспоминаниями со своими подписчиками и показала, как раньше отмечала новогодние праздники.
В Instagram Могилевская решила показать фото, сделанные в разные годы. Среди других исполнительница опубликовала снимок 15-летней давности, на котором изображена с хореографом Владом Ямой и его будущей женой Лилией.
К слову, тогда исполнительница была участницей танцевального шоу Танцы со звездами, а ее партнером был Влад. Поэтому фото, вероятно, было сделано во время съемок проекта.
Также Наталья показала новогодние фото с 2001 года по 2020. За это время знаменитость сменила немало образов. Кроме того, певица экспериментировала со своей прической. Могилевская была и блондинкой, и брюнеткой.
Ранее сообщали, как довольная Наталья Могилевская поразила фото в одном халате с букетом роз.
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