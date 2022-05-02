Многодетный Путин: в сети нашлось редкое фото внебрачной дочки диктатора

Путин прячет своих детей от общественности / Фото Reuters

В россии и во всем мире давно обсуждают личную жизнь диктатора путина, который развязал кровавую войну и геноцид украинского народа.

Его жизнь тщательно охраняется от общественности и СМИ, однако подробности все же всплывают из уст разных источников.

Читайте такжеЛюбовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве

В частности, одной из любовниц путина называют его давнюю подругу Светлану Кривоногих. Говорят, что она является матерью его внебрачной третьей дочери по имени Елизавета, которая как две капли воды похожа на путина.

В сети очень мало фотографий молодой девушки, но все же иногда всплывают редкие кадры.

Так, в социальной сети Twitter не так давно появилось фото предполагаемой дочери путина. Его опубликовал акаунт Alesha Stupin некоторое время назад, но оно не попало на глаза журналистов и не стало широко доступным.

"Третья дочка путина от Кривоногих", - подписано фото.

Фото Twitter

Напомним, ранее стало известно, что российская гимнастка Алина Кабаева в 2015 и 2019 родила двух сыновей от президента россии владимира путина. Об этом пишет швейцарская газета SonntagsZeitung со ссылкой на знакомого врача, принимавшего роды, которую цитирует издание The Insider.