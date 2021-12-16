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"Мне так не хватало именно этого": Злата Огневич в дерзком наряде поделилась тем, чего так сильно ждала

16 декабря 2021, 11:48
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Артистка обнажила перед фанатами и ножки, и душу.

Злата Огневч в образе женщины-вамп / instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич после участия в шоу Холостячка делится с подписчиками многим откровенным: и фотографиями, и мыслями.

Так, артистка выложила новую фотосессию, в которой предстала в соблазнительном образе женщины-вамп - голливудская укладка, ярко-красная помада, нитки жемчуга на шее и сногсшибательное шелковое платье, в соблазнительном разрезе которого посверкивают ее стройные ножки.

В таком луке, по словам самой девушки, она входит в новую жизнь.

"Дать Быть Твоей Сути. Это главное, чего мне хочется сейчас. Любое потрясение ведет к трансформации, раскрывает огромную внутреннюю силу. Я никогда на слабость особо не жаловалась, даже наоборот - в моменты сложных событий всегда находила ресурс для поддержки тех, кто в ней нуждается. А сейчас я на всех уровнях ощущаю появление нового, чего-то большОго и неизвестного мне, но именно ТОГО, чего ТАК долго ждала. Это сравнится со штормом, после которого просыпаешься на берегу и солнце светит прямо в лицо. Где-то на горизонте еще буря не утихла, но я УЖЕ на берегу, я жива и готова продолжить своё путешествие. Мне так не хватало именно этого шторма, чтобы перейти на следующий этап жизни. Спасибо!" - подписала фото Огневич.

Поклонники артистки теряются в догадках: были ли эти слова (и соблазнительные фотографии) адресованы разбившему ей сердце Андрею Задворному, или же она таким образом намекает на новый этап и новую любовь в своей жизни.

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Злата Огневич примерила наряд в духе Старого Голливуда / instagram.com/zlata.ognevich

Так или иначе фанаты оценили не только мудрость изречений Огневич, но и красоту ее изысканного образа:

"Молодец, ты смелая, так держать!"

"Златуся, ты очень красива. Пусть тебе везет, судьба обязательно подарит тебе именно того мужчину, с которым ты будешь счастлива ❤️❤️❤️"

"Вы очень красивы, желаю, чтобы все мечты сбывались".

"Вау! Потрясающие фотографии! Вдохновляюсь красивыми людьми ❤️"

"Ты просто невыносимо красивая!"Читайте также"Уже не буду прежней": Злата Огневич подвела черту после участия в шоу Холостячка

Ранее образ роковой женщины примерила звезда Сватов и Папика 2 Анна Кошмал. Актриса показала съемку в пиджаке на голое тело.

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