Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

Актриса впечатлила поклонников своим преображением.
Звезда Сватов и Папика 2 актриса Анна Кошмал примерила необычный образ фем фаталь.
Артистка выложила фото, на котором позирует с темным макияжем, яркими губами и в красном пиджаке. На голове у нее - черная шляпка, которую Кошмал лихо поправляет тонкими пальчиками, унизанными перстнями.
Однобортный пиджак на актрисе имеет весьма глубокий вырез, в котором видно, что она не надела нижнего белья. Соблазнительную ложбинку декольте игриво прикрывает массивное золотое ожерелье.
Фотографию Анна Кошмал сопроводила цитатой из книги Халиля Джубрана Пророк: "Когда вы трудитесь, вы – флейта, в сердце которой шепот минут превращается в музыку…А что значит трудиться с любовью? Это – ткать одежды из нитей своего сердца, как будто те одежды наденет твой возлюбленный…"
Образ роскошной, роковой женщины очень к лицу актрисе. Особого шарма фотографии добавляет приглушенный свет, которые делает его похожим на снимок из старого журнала или обложку романтической книги.
Поклонники остались в восторге от нового образа звезды Сватов. Они не смогли скрыть своего восхищения и выразили его в комментариях под фото:
"Богиня в каждом образе!! ❤️"
"Загадочная красавица!"
"Красавица ❤️❤️❤️❤️"
"Шедевральная ❤️"Читайте такжеКак Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка
Ранее стала известна точная дата выхода финального сезона сериала Сваты.
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