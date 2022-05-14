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"Мне страшно, что у меня есть красная метка дьявола": певица из РФ мечтает стать гражданкой Украины

14 мая 2022, 19:12

Артистка давно считает Киев своим настоящим домом.

Юлия Юрина считает себя украинкой и мечтает избавиться от паспорта РФ / instagram.com/yurina_yuyu

Певица Юлия Юрина до 18 лет жила в россии, затем сознательно переехала в Украину и здесь строила свою жизнь и карьеру.

"Все знают мою историю, что я человек с кровавым паспортом. В 18 лет я сделала сознательный выбор – переехала жить в Украину. Я поступила в вуз, вышла замуж, здесь моя семья, мои друзья. В моем сознательном возрасте выбор страны и города, где я хочу жить – это Украина и Киев", - говорит она.

Сегодня артистка остается в Киеве, который называет своим домом, активно волонтерит на благо пострадавших от российской агрессии, и мечтает избавиться от паспорта рф.

"Я не считаю себя русской, потому что 10 лет живу в Украине, тут же плачу налоги, здесь моя группа, здесь мой муж, вся моя жизнь. Мне очень страшно, что у меня есть красная метка дьявола, этот паспорт, по которому меня будут судить. Потому что даже когда мы с мужем уезжали на Занзибар на Новый год, все местные очень плохо отзывались о россиянах. Куда бы ни приехали россияне – их всюду не любят. И для меня это сейчас главная проблема, мне нужно изменить гражданство, потому что я не считаю себя причастной к тем россиянам, которые в России. Я украинка, и мне не хочется быть под влиянием их репутации. Это не моя репутация, это их репутация", - рассказывает Юрина в интервью для LiRoom.

Она признается: все, что у нее есть, в Украине - любимый муж, дом, карьера, семья, друзья. Родители певицы живут в россии и полностью доверяют российской пропаганде. С отцом Юрина не общается около 6 лет, бабушка - человек советской закалки, но всегда разумная мама также поддалась дурному влиянию и не верит дочери.

"Больше всего меня разочаровала мама. Пока в россии не заблокировали инстаграмм, она следила за мной и адекватно со мной общалась. У меня было впечатление, что она все понимает. А потом она мне позвонила и начала рассказывать про биологическое оружие, наркотиках для военных, неофашистов, о том, как украинцы стреляют в своих же, президента-клоуна и т.д. Я еще никогда так сильно не защищала Зеленского, как в тот раз", - вспоминает певица.

Юлия Юрина (ЮЮ) известная участием в шоу Голос Країни в составе команды Ивана Дорна. Также была частью дуэта YUKO (со Стасом Королевым). Принимала участие в нацотборе на конкурс Евровидение от Украины (где впервые публично призналась, что мечтает о смене гражданства на украинское).

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Ранее Владимир Дантес рассказал о сестре, которая является гражданкой рф - она бежала из страны, а теперь мечтает избавиться от груза российского паспорта.

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