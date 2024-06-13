"Мне нравится эта пара": кума Константина Меладзе высказалась о фиктивности его развода с Брежневой

Украинская певица Евгения Власова, которая является кумой Константина Меладзе, отметила, что считает композитора и Веру Брежневу гармоничной парой.
В эфире "Люкс ФМ" у певицы спросили действительно ли Константин развелся с Верой.
"Я действительно ничего не знаю. Если бы я знала, я бы точно ничего не сказала", – отметила артистка.
Власова призналась, что хотела бы, чтобы развод ее кума и Брежневой оказался фиктивным.
"Потому что мне нравится эта пара. Они очень гармоничны. Как отдельные люди они очень крутые. Думаю, что было бы классно, чтобы все это было ошибкой", – поделилась Евгения.
Смотрите видео интервью Евгении Власовой:
Евгения Власова - последние новости по теме
Отметим, в 2018 году Евгения Власова попала в реанимацию и перенесла операцию. Власова отметила, когда она боролась с онкологией, ей было проще совладать с эмоциями.
А также ранее Евгения Власова призналась, что она начала пристальней рассматривать свои бедра в зеркале и следить за проявлением целлюлита на них. Певица отметила, что она старается уделять время спорту, соблюдает диету и использует косметические средства для борьбы с жировыми отложениями.
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