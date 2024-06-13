"Мне нравится эта пара": кума Константина Меладзе высказалась о фиктивности его развода с Брежневой

Евгения Власова рассказала свою версию громкого развода Веры Брежневой и Константина Меладзе.

https://stars.glavred.info/mne-nravitsya-eta-para-kuma-konstantina-meladze-vyskazalas-o-fiktivnosti-ego-razvoda-s-brezhnevoy-10572869.html Ссылка скопирована

Евгения Власова не хочет верить в развод Меладзе и Брежневой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Украинская певица Евгения Власова, которая является кумой Константина Меладзе, отметила, что считает композитора и Веру Брежневу гармоничной парой.

В эфире "Люкс ФМ" у певицы спросили действительно ли Константин развелся с Верой.

"Я действительно ничего не знаю. Если бы я знала, я бы точно ничего не сказала", – отметила артистка.

Власова призналась, что хотела бы, чтобы развод ее кума и Брежневой оказался фиктивным.

"Потому что мне нравится эта пара. Они очень гармоничны. Как отдельные люди они очень крутые. Думаю, что было бы классно, чтобы все это было ошибкой", – поделилась Евгения.

Смотрите видео интервью Евгении Власовой:

Евгения Власова - последние новости по теме

Отметим, в 2018 году Евгения Власова попала в реанимацию и перенесла операцию. Власова отметила, когда она боролась с онкологией, ей было проще совладать с эмоциями.

А также ранее Евгения Власова призналась, что она начала пристальней рассматривать свои бедра в зеркале и следить за проявлением целлюлита на них. Певица отметила, что она старается уделять время спорту, соблюдает диету и использует косметические средства для борьбы с жировыми отложениями.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред