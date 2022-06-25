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Младше на 20 лет: телеведущая Надежда Матвеева рассказала про свою вторую половину

25 июня 2022, 19:35

Их познакомили общие друзья на небольшой вечеринке.

Надежда Матвеева
Надежда Матвеева рассказала о своем парне/ Скриншот YouTube

Украинская телеведущая Надежда Матвеева поделилась подробностями своей личной жизни, которую держала в секрете.

Об этом она рассказала в интервью Григорию Решетнику и телеканалу СТБ.

По ее словам, она встречается со своим любимым уже больше года. Она говорит, что держала бы интригу еще больше, поскольку он не публичный человек. "За этот год мы не только наслаждались жизнью, у нас также были и испытания. Война. Сейчас мы стали настолько близкими людьми, что я могу об этом сказать", - говорит телеведущая.

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Матвеева добавляет, что их познакомили общие друзья на небольшой вечеринке. Ее избранник не знал, кто такая Надежда Матвеева. Когда он стал искать информацию о ней, ему стал известен возраст телеведущий - 53 года. И поскольку он не рассчитывал на близкие отношения с ней, он сделал телеведущий комплимент относительно того, насколько молодо она выглядит.

"Я вообще не думала, что буду с этим мужчиной. Причина - он младше на 20 лет", - рассказывает Матвеева.

Она также рассказала, что мама и сын не восторге от выбора певицы. "Мама и сын его не очень воспринимают. Наверное, эта близость, которая между нами есть, уже каким-то образом может не устраивать. Я теперь не только им принадлежу", – прокомментировала Надежда.

Напомним, ранее украинцам удалось собрать 600 миллионов гривен для покупки четырех турецких беспилотников "Байрактар" для ВСУ. Сбором средств занимались волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лачен. Изначально планировалось собрать деньги на 3 беспилотника, но за три дня украинцы "перевыполнили норму", сообщил Притула у себя в Instagram.

Надежда Матвеева
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