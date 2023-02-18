"Мисс Украина Вселенная" выходит замуж: показала обручальное кольцо, держа любимого за руку

Анапасенко обнародовала фото, на котором они с любимым держатся за руки, а на безымянном пальце девушки кольцо.

"Мисс Украина Вселенная" Апанасенко выходит замуж/ Instagram

28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая в этом году представляла Украину на "Мисс Вселенная", сообщила, что выходит замуж. Возлюбленный сделал ей предложение, на которое она ответила "да".

Девушка поделилась радостной новостью в своем Instagram. Она опубликовала фото, на котором держит любимого за руку, а на ее пальце подаренное им кольцо.

"Я сказала да. Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму", – подписала фото Виктория.

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Напомним, ранее в одном из интервью Апанасенко впервые рассказала о своем возлюбленном. Она не назвала его имени и профессии, но отметила, что он не связан ни с шоубизнесом, ни с политикой.

"Очень добрый, очень смелый, он борется на своем фронте. Я очень им горжусь. Я ничего не буду говорить по многим причинам", – отметила Виктория.

Апанасенко показала обручальное кольцо/ Instagram

Ранее сообщалось, что на конкурсе "Мисс Вселенная" россиянка пыталась встать на фото рядом с украинкой, но провокация не удалась. Момент, где украинка Виктория Апанасенко бежит от россиянки, как от чумы, попал на видео.

Напомним, украинская участница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне. На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти.

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