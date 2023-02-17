Актер из сериалов Моя прекрасная няня и Папины дочки обвинен в педофилии

Мама третьеклассницы написала на Махача Мухайдинова заявление. Актер вину признает, но настаивает, что ничего сексуального в его действиях не было.

Махач Мухайдинов сидит в СИЗО за сексуальное насилие над 9-летней девочкой / t.me/shot_shot

Российский актер и музыкант Махач Мухайдинов, который снимался в сериалах Моя прекрасная няня и Папины дочки, заключен под стражу по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к 9-летней девочке.

Артист работал учителем музыки в частной школе семейного типа. Заявление в полицию на него подала директриса учебного заведения, чью дочь Мухайдинов домогался. При обыске его личных вещей были найдены и изъяты носители информации с незаконным содержанием сексуального характера. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Бывшие соседи 52-летнего Мухайдинова сообщили, что о нем ходила дурная слава - актер испытывал нездоровый интерес к детям, а однажды, в состоянии алкогольного опьянения, якобы сознался собутыльнице, что интерес этот сексуального характера.

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После обвинений Махач Мухйдинов написал явку с повинной и свою вину признал. При этом он и его адвокат продолжают настаивать на том, что его действия были неверно истолкованы, дескать это был всего лишь невинный массаж без какого либо сексуального подтекста.

Сейчас продолжается следствие и судебный процесс. Мухайдинов находится под стражей в СИЗО, и будет оставаться там ближайшие 2 месяца.

Ранее режиссер-постановщик детского киножурнала Ералаш и 48-летний Илья Белостоцкий был арестован по обвинению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним, и осужден на заключение в колонии строго режима.

Также стало известно, что 50-летний пуэрториканский певец Рики Мартин был обвинен в сексуальном, физическом и психологическом насилии. На него подал в суд его 21-летний племянник Деннис Адиль Санчес.

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