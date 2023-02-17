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Мисс Украина-Вселенная раскрыла правду про "бандитскую" пулю, которая попала в ее машину

17 февраля 2023, 19:49
Анна Неплях раскрыла новые детали обстрела, под который попала вчера в Киеве.
Анна Неплях
Анна Неплях прокомментировала обстрел своего авто в Киеве / instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях вчера не на шутку напугала своих поклонников - девушка сообщила, что в ее автомобиль стреляли, когда она находилась за рулем.

Сама Неплях не пострадала, а вот машина лишилась заднего стекла. На своей странице в Instagram модель призналась, что после этого она получила множество звонков от людей из правоохранительных органов, которые предлагали ей свою помощь.

Из-за этого Анна решила пролить свет на реальные события, которые произошли с ней и ее транспортным средством в Киеве. Она даже показала снаряд, который пробил стекло и так сильно ее напугал.

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"В 8:30 утра, разворачиваясь на бульваре Леси Украинки возле метро "Печерская", я стояла на развороте и ждала, пока я смогу развернуться. Вокруг не было машин, никто рядом не гонял, не было грузовых машин. И я слышу словно выстрел. Я испугалась так, что даже пригнулась. Я смотрю в зеркало и вижу, что мое заднее стекло в "паутинке", - вспоминает Анна Неплях.

Когда она добралась домой, то осмотрела салон автомобиля, и обнаружила камень, который и разбил стекло. Другое остается неизвестным - как на пустынной улице он попал в машину. Модель считает, что просто упал с неба. Также она подчеркнула, что ее история про обстрел была шуткой, и она говорила об этом с самого начала, но поклонники были настолько взволнованы ее историей, что упустили эту деталь из вида.

камень
Анна Неплях прокомментировала обстрел своего авто в Киеве / instagram.com/neplyah

Ранее украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об операции, которая ей предстоит после сильного падения - уже в больнице ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, а результаты анализов показались врачам подозрительными.

Также латвийская певица Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика - после слухов о рецидиве онкологии артистке приписывают различные симптомы, вплоть до облысения.

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