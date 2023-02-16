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Мисс Украина-Вселенная попала под обстрел - автомобиль Анны Неплях разбит

16 февраля 2023, 19:27
Украинская модель, которая представляла Украину в 2021 году на конкурсе Мисс Вселенная, находилась в этот момент за рулем машины.
Анна Неплях
Анна Неплях рассказала, что ее автомобиль обстреляли неизвестные / instagram.com/neplyah

Украинская модель и Мисс Украина-Вселенная 2021 Анна Неплях на персональном автомобиле попадала в разные приключения. Но такого ранее с ней не случалось.

На своей странице в Instagram красотка рассказала, что в Киеве, среди бела дня в ее машину стреляли, пока она находилась за рулем. К счастью, сама Неплях не пострадала - пуля разбила лишь заднее стекло транспортного средства.

Со свойственной модели самоиронией и чувством юмора, она заявила, что теперь у нее появилось персональное окно в Европу. "Неожиданно моя машина стала кабриолетом. Но, как уже пошутил один мой друг: "мы те, кто пули не боятся". Так что со мной все хорошо, лёгкий шок. Но у меня как бы планы на день, никто их не сорвет", - сообщила Анна, и пересела в другой автомобиль.

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Несмотря на демонстративную веселость модели, вопрос о том, кто именно и почему в нее стрелял, остается открытым. Сама Неплях решила уйти от ответа по-английски - без каких-либо дополнительных подробностей.

Анна Неплях, машина
Анна Неплях рассказала, что ее автомобиль обстреляли неизвестные / instagram.com/neplyah

Ранее 42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон впервые крупным планом показала лицо своего первенца - дочери Ройс Лиллан, которую ей родила суррогатная мать.

Также краинская крымскотатарская певица и Народная артистка Украины Джамала показала фото, которому без малого 23 года - Джа просто не узнать в ее подростковом возрасте.

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